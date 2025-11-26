L'oroscopo del Sagittario per oggi, mercoledì 26 novembre 2025, si intreccia con il numero 71 della Smorfia napoletana, l'uomo di merda. Ma non lasciatevi ingannare dalla parola, perché dietro questa figura controversa si cela un'importante lezione di vita: quella di riconoscere e allontanarsi da influenze negative. Una giornata che invita alla saggezza, a valutare con attenzione coloro che si ha intorno e a rafforzare la propria cerchia di fiducia.

Nel segno del Sagittario si risveglia una forte capacità di discernimento; un'opportunità per prendere le distanze da chi non merita la vostra stima.

La vostra natura ottimista vi guida anche in questo scenario, trasformando un simbolo apparentemente negativo in uno spunto costruttivo. È tempo di esplorare nuove idee e percorsi, lasciando indietro le zavorre del passato.

Parallelismi con altre culture: l'uomo simbolo del cambiamento

Guardiamo ad altre culture per comprendere meglio questo simbolismo. In Cina, l'immagine dell'uomo di basso profilo è spesso associata al topo, un animale che, secondo il calendario cinese, rappresenta astuzia e capacità di adattamento. In questo contesto, il Sagittario può cogliere la sfida di far emergere il meglio di sé stesso, imparando a navigare tra le correnti della vita con intelligenza e prontezza. Lungo le stesse linee, troviamo la figura del Trickster nelle culture indigene americane: un personaggio che, attraverso inganni e giochetti, mette alla prova i protagonisti delle storie per far emergere la loro vera natura e portarli a una nuova consapevolezza.

Nel folklore africano, Anansi, il ragno, è un ingannatore che usa l'astuzia per insegnare lezioni di vita ai suoi avversari. Anche qui, il Sagittario può riflettere sul potere della resilienza e della crescita personale attraverso le sfide che incontriamo. In altre parole, trasformare ciò che inizialmente può sembrare una minaccia in un'opportunità di riscatto e trasformazione.

Consiglio delle stelle per il Sagittario: discernimento e emancipazione

Il consiglio delle stelle suggerisce al Sagittario di usare questa giornata per affinare il proprio discernimento. Lasciate che il numero 71 vi ispiri a purificare la vostra mente e il vostro cuore, distanziandovi dalle influenze negative. Il potere di scegliere chi frequentare e chi ascoltare è nelle vostre mani, e le stelle vi incoraggiano a esercitarlo con determinazione.

Ricercate la compagnia di coloro che elevano il vostro spirito, che vi ispirano e che vi sostengono nei vostri viaggi.

Questa saggezza vi guiderà attraverso le tenebre, portando alla luce nuovi alleati e amici inaspettati. Abbracciate il cambiamento, accogliete la conoscenza che deriva dall’esperienza e ricordate che anche un incontro con un “uomo di m” può trasformarsi in un momento di forte crescita personale. Il vostro mantra per oggi: “In ogni sfida, trovo la mia luce e creo il mio cammino”.