Nell’oroscopo della Smorfia napoletana per oggi, 9 novembre, i Pesci sono sotto l’egida del numero 8, simbolo dell’'a Maronna, ovvero la Madonna. Un simbolo di protezione, purezza e guida spirituale. In questa giornata, l’energia della Madonna invita a un tempo di riflessione e a coltivare la connessione con la propria spiritualità, quel ponte tra il mondo terreno e il divino. Nel contesto della Smorfia napoletana, la Madonna rappresenta non solo la figura religiosa, ma anche un'icona di protezione e ispirazione divina, visti come aspetti cruciali per navigare le acque della vita dai Pesci, notoriamente sensibili e intuitivi.

Questa giornata invita i Pesci a utilizzare l’energia dell'8 per cercare il loro porto sicuro nel mare talvolta burrascoso delle emozioni. In assenza di riferimenti planetari, sarebbe il momento ideale per abbracciare la calma e cercare ispirazione dalle influenze della Madonna nella Smorfia. Essa insegna la potenza della fede silenziosa, della resistenza passiva e l’importanza di saper ascoltare la propria voce interiore. L’8 per i Pesci diventa un messaggio che parla di riflessione e riscoperta personale, capace di rafforzare quella preziosa rete di intuizioni che guida questo segno.

Parallelismi con altre culture: protezione e guida spirituale

L’idea della protezione spirituale e della guida divina è presente in molte culture nel mondo.

Ad esempio, nell'induismo, la dea Durga è frequentemente invocata come simbolo di forza, protezione e determinazione. Durga, con la sua promessa di protezione contro il male e la sfortuna, rappresenta un parallelo interessante con la nostra Madonna, fungendo da guida e baluardo spirituale per i devoti. Anche nel sistema spirituale dei nativi americani, le figure come gli animali guida simboleggiano protezione e connessione con il mondo naturale e con lo spirito interiore, simile alla Madonna nella funzione di guida e caregiver spirituale.

Inoltre, la cultura giapponese riconosce nella figura del Kannon, il bodhisattva della compassione, un simbolo di amore infinito e protezione divina, simile alla protezione spirituale della Madonna nella Smorfia napoletana.

Attraverso questi esempi, si nota quanto universale sia il bisogno umano di un’entità trascendente capace di offrire supporto emotivo e guida nei momenti di difficoltà. I Pesci, oggi, sono invitati a trarre ispirazione da queste figure sante, emerse in contesti diversi, per coltivare la propria pace interiore e guidare la loro vita con una saggezza sempre rinnovata.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare la spiritualità

Il messaggio spirituale del numero 8 per i Pesci è un invito a riconoscere e abbracciare la spiritualità come chiave di volta per affrontare la giornata odierna. Lasciatevi ispirare dalle energie protettive e rassicuranti della Madonna. Piuttosto che cercare risposte dirette ai problemi, i Pesci dovrebbero farsi guidare dall’intuizione e dalla propria saggezza interiore, in modo da navigare le situazioni con il vento a favore.

Riflettere sulla propria spiritualità potrà portarvi a essere più aperti e attenti ai segnali che l'universo dispensa lungo il vostro cammino. Proprio come il numero 8 della Smorfia sostiene, siate parte di un ciclo di amore e protezione che si rinnova attraverso la fede. Connettetevi con questa energia universale e colmate la vostra vita di significato e autenticità, non solo individualmente, ma anche nelle vostre interazioni con gli altri.

La frase ispiratrice da tenere a mente oggi: “In ogni atto di fede c'è un seme di speranza che va coltivato con amore”.