Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, per il segno dei Pesci, la Smorfia napoletana ci porta il numero 7, simbolo del "vaso di creta". Questa immagine evoca una dualità affascinante: da un lato, la fragilità del materiale, dall'altro, la capacità del vaso di custodire preziosi tesori. Il numero 7 ci invita a riflettere sulla delicatezza interiore dei Pesci e sulla loro capacità di custodire emozioni profonde e sentimenti preziosi.

I Pesci, sempre in connessione con le proprie emozioni, possono sentirsi particolarmente sensibili in questo periodo.

C'è una bellezza intrinseca nella loro fragilità che, anziché essere un limite, diventa la loro forza. Il vaso di creta, con la sua apparente delicatezza, è in grado di resistere alle intemperie se trattato con cura, analogamente, i Pesci possono trovare stabilità emotiva portando rispetto ai propri sentimenti e riconoscendo il valore delle proprie emozioni. In questo contesto, il numero 7 diventa un simbolo di intima forza e di riservata resilienza, qualità che i Pesci manifestano con naturale eleganza.

Parallelismi con altre culture

Nell'affascinante mondo delle culture globali, la fragilità e la forza del "vaso di creta" trovano riscontri in diverse tradizioni. In Cina, il concetto del Wu Wei, che si traduce in "azione senza sforzo", celebra la fluidità e l'armonia, molto simile alla natura dei Pesci.

Qui viene insegnato che c'è potenza nella dolcezza e che la vera forza sta nel fluire con il corso della vita. I vasi cinesi di porcellana, simbolo di raffinatezza e leggerezza, ricordano il potenziale unico dei Pesci: incantare il mondo attraverso un'apparente fragilità.

In Giappone, la pratica del Kintsugi, l'arte di riparare i vasi con oro, enfatizza la bellezza delle imperfezioni, abbracciando le "cicatrici" come parte della storia dell'oggetto. Questo principio trova un eco profondo nei Pesci, il cui cammino personale è caratterizzato da esperienze che, se vissute con accettazione, diventano parte della loro bellezza unica e complessa. Proprio come il Kintsugi, i Pesci hanno la straordinaria capacità di trasformare le loro fragilità in punti di forza, rendendo ogni cicatrice una parte della loro preziosa narrazione.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare la fragilità

Le stelle suggeriscono ai Pesci di non temere di mostrare la propria vulnerabilità. In tempi di fragilità, c'è una forza nascosta che attende di essere svelata. Abbracciate la vostra natura delicata, permettendole di guidarvi verso una comprensione più profonda di voi stessi. Non abbiate paura di aprirvi al mondo; la vostra empatia e comprensione possono diventare strumenti potenti per connettervi in modo autentico e profondo con gli altri.

In questo giorno, lasciate che il simbolo del numero 7 vi ricordi che la forza vera si trova nell'accettazione di ciò che siete veramente. Le vostre emozioni, come un vaso di creta, possono conservare tesori inestimabili che possono arricchire non solo voi stessi, ma anche chi vi sta intorno.

Oggi, siate orgogliosi della vostra unicità, e ricordate che ogni crepa e ogni sfida possono rivelarsi vie per la crescita e la trasformazione.

Il vostro mantra del giorno: “Nella mia fragilità, trovo la mia forza”.