Nel contesto delle influenze settimanali, secondo l'oroscopo per la settimana dal 17 al 23 novembre i Pesci trovano il loro equilibrio sotto l’egida del numero 76 della Smorfia napoletana, rappresentato dalla "fontana". Tradizionalmente, la fontana simboleggia la continuità, l’equilibrio e la sorgente di vita. Come l’acqua che scorre, questa settimana si prospetta un'opportunità di riallineare aspetti della propria quotidianità che necessitano di stabilità e rigenerazione.

L'energia particolare di questo periodo ti invita a cercare armonia nei tuoi rapporti personali e professionali.

L'influenza del numero 76 suggerisce che è giunto il momento di purificare la tua vita da tutte quelle situazioni che creano confusione. Proprio come una fontana in un giardino, è essenziale che il tuo flusso energetico resti constante e libero da ostacoli, permettendo così di ravvivare le connessioni interrotte e promuovere un ambiente più sereno attorno a te.

Parallelismi con altre culture: fontane di armonia e serenità

La fontana, nel suo simbolismo universale, attraversa molte culture. In Giappone, i giardini zen utilizzano i giochi d’acqua per incanalare il flusso delle energie naturali. Questa pratica di origini antiche coinvolge il posizionamento accurato di pietre e l’installazione di piccole cascate per incoraggiare la riflessione e la pace interiore.

La sua funzione va ben oltre il semplice aspetto estetico, svolgendo un ruolo di bilanciamento dei chi, l’energia vitale.

Nel Mediterraneo, le fontane pubbliche rappresentano luoghi di incontro e condivisione. Specie nei caldi pomeriggi estivi, la fresca acqua che sgorga è simbolo di rigenerazione e vitalità. Analogamente, nei cortili di molte case andaluse, in Spagna, le fontane fungono da epicentro di dialogo e socializzazione, invitando gli ospiti a sostare e conversare, offrendo bellezza e freschezza.

Anche nella tradizione romana, le fontane erano simbolo di opulenza e potere. Monumenti come le Terme di Caracalla erano centri di benessere dove l’equilibrio tra corpo e mente era fortemente ricercato.

I Pesci possono apprendere da questi retaggi culturali il valore dell’acqua non solo come elemento di vita ma come strumento di coesione ed equilibrio.

Consiglio delle stelle per i Pesci: scoprire l'armonia nelle piccole cose

Nel contesto dei suggerimenti settimanali, i Pesci dovrebbero focalizzare l’attenzione sul ritrovamento dell'armonia interiore attraverso la semplicità. Sii aperto a cogliere la bellezza che risiede nei momenti di silenzio e contemplazione, proprio come una fontana silenziosa nel cuore di un giardino quieto. Purifica la tua vita da energie negative, come l'acqua della fontana che depura l'ambiente circostante.

L'importanza del flusso ininterrotto riguarda anche il tuo ambiente sociale: lasciati guidare dal desiderio di pace e abbandona antichi rancori.

Impara a vivere il presente senza il peso del passato, lasciando che la serenità colmi ogni istante. Come una fontana, la tua capacità di adattarti e rifiorire da ogni difficoltà sarà la tua forza maggiore questa settimana.

Il mantra da portare con te: “L’eterno fluire è la mia forza, l’equilibrio il mio obiettivo”.