L'oroscopo della Smorfia napoletana per il Capricorno, nella settimana dal 10 al 16 novembre, è guidato dal numero 61, rappresentato dal 'o cacciatore. Questo simbolo incarna la perseveranza e la capacità di inseguire i propri obiettivi. Vediamo come il cacciatore riflette lo spirito determinato del Capricorno, pronto a farsi strada attraverso le sfide con tenacia e pragmatismo.

Il numero 61 invita il Capricorno a coltivare la sua innata abilità di stratega. L'arte del cacciatore non si limita infatti alla semplice caccia, ma abbraccia l'intero percorso: dalla pianificazione all'attesa paziente fino al momento dell'azione.

Analogamente, il Capricorno è chiamato a usare queste doti nel perseguire progetti personali e professionali, affrontando le sfide con la stessa meticolosa preparazione che richiede un'abile battuta di caccia.

Parallelismi con altre culture

Il tema del cacciatore si riflette in numerose culture del mondo. In Giappone, l'antica figura del samurai è rivolta verso la disciplina e l'onore, qualità che il Capricorno può adottare per seguire il proprio cammino con nobiltà d'intenti. La capacità di pianificare e agire con precisione è un tratto comune tra il samurai giapponese e il cacciatore della Smorfia napoletana. Entrambe le figure esaltano la determinazione e l'acume strategico.

In Nord America, le popolazioni indigene attribuiscono al cervo simili qualità del cacciatore: velocità, attenzione e sensibilità verso l'ambiente circostante.

Questi tratti, presenti anche nel Capricorno, suggeriscono un'attenzione particolare alla natura e agli elementi che influenzano il proprio iter di vita, aiutando a prendere decisioni ponderate e in armonia con il mondo che ci circonda.

L'antica Grecia ci offre l'immagine della dea Artemide, protettrice della caccia, che simboleggia la forza e l'indipendenza. Il Capricorno è invitato a trarre ispirazione da questi archetipi per rafforzare la propria indipendenza spiritale e le proprie capacità decisionali. È un invito a perseguire i propri sogni con coraggio e determinazione, senza rinunciare al rispetto per la natura.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: azione strategica

I consigli delle stelle per il Capricorno sono intrisi di saggezza pratica: adottando un approccio strategico nelle vostre azioni, potrete raggiungere obiettivi significativi.

Imparate a combinare la contemplazione e l'osservazione, come farebbe un cacciatore nel bosco in attesa del momento giusto per scoccare la sua freccia. Tale approccio garantirà precisione e successo nei vostri piani.

In famiglia, si consiglia di ascoltare ed empatizzare prima di agire, proprio come il cacciatore che osserva attentamente prima di muoversi. Nei rapporti interpersonali e professionali, la vostra capacità di comprendere i segnali e le necessità altrui sarà uno strumento essenziale per il successo.

Non dimenticate l'importanza di momenti di pausa e riflessione: il riposo del cacciatore è altrettanto fondamentale quanto l'azione stessa. Prendetevi il tempo necessario per ricaricare, per poter tornare alla carica con nuove energie e idee.

La consapevolezza delle vostre attitudini può rivelarsi la freccia più acuminata nell'arco delle vostre competenze.

In sintesi, il mantra del Capricorno questa settimana è: “Preparatevi con saggezza, agite con precisione”.