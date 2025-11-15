Questa settimana dal 17 al 23 novembre l'oroscopo dell'Acquario è illuminato dal simbolismo del numero 18 della Smorfia napoletana, che rappresenta 'o sanghe, il sangue. Una metafora potente, che richiama il legame tra vita e sacrificio, tra lotte quotidiane e la forza della famiglia. Nell'immaginario napoletano, il sangue è simbolo di appartenenza e di vincoli che attraversano le generazioni. Per l'Acquario, questo significa una settimana di introspezione, dove i legami familiari e le relazioni personali richiederanno attenzione e profondità emotiva.

Il numero 18 invita l'Acquario a riflettere sui legami che hanno plasmato la sua identità. Non c'è bisogno di guardare lontano per trovare ispirazione, basta ascoltare le voci che parlano attraverso il tempo e le generazioni. Questa energia potente riflesse sulle dinamiche familiari, potrebbe spingervi a esplorare il passato per comprendere meglio il presente. In un contesto più ampio, sarà un periodo propizio per ritrovare il senso di appartenenza in gruppi sociali e comunità. E proprio come il sangue alimenta e nutre, l'Acquario sentirà il richiamo a donare parte di sé agli altri, assistendo gli amici con una parola gentile e offrendo il proprio aiuto in momenti di bisogno.

Parallelismi con altre culture

Attraverso il mondo, il simbolismo del sangue è stato da sempre un tema centrale nella cultura e nella spiritualità. In Africa, le tribù Maasai considerano il sangue fonte di vitalità e forza, utilizzandolo nelle cerimonie tradizionali come simbolo di legame con la terra e tra i membri della comunità. Questa connessione si riflette nei rapporti interpersonali, paragonabile alla forza emotiva che l'Acquario potrebbero sperimentare in questa settimana.

In America Latina, durante il Día de los Muertos, il sangue è visto come un elemento che unisce i vivi con i morti, celebrando la continuità della vita. Gli altarini ornati con fiori, cibo e simboli familiari rappresentano un ponte tra il materiale e lo spirituale, tra il passato e il presente.

Questo racconto di continuità e di celebrazione della vita potrebbe ispirare l'Acquario a riconoscere il valore delle proprie radici e a festeggiare i momenti di connessione con i propri cari.

Nel mondo Maorí in Nuova Zelanda, il concetto di 'whānau' non include solo la famiglia diretta, ma anche un più ampio cerchio di persone che condividono legami di parentela e amicizia, esemplificando come il sangue possa essere un simbolo di comunità e appartenenza. Questo approccio può offrire all'Acquario un modo di vedere i legami personali che si estende oltre l'immediato, abbracciando un senso di unità universale.

Consiglio delle stelle per gli Acquario

Questa settimana, le stelle consigliano agli Acquario di dedicare tempo e attenzione alle relazioni personali.

Offrite sostegno e ascolto a chi vi sta accanto, senza dimenticare di accogliere anche voi stessi nella rete di connessioni che alimentano la vostra vita. Non abbiate paura di scoprire nuove sfaccettature nei legami che sembrano ormai assodati; talvolta, un dialogo aperto e sincero può svelare profondità inaspettate.

Nutrire i rapporti non significa dover rinunciare alla propria individualità, ma piuttosto arricchire il proprio cammino con il contributo degli altri. In un mondo che spesso appare frammentato, la capacità di tenere uniti i fili del proprio retaggio e di creare nuove tradizioni familiari può rappresentare un potente atto di resistenza. Proprio come il sangue che scorre nelle vene, l'amore e la cura trasmessi attraverso le generazioni sono eterni.

Rendete questo periodo un'opportunità per riflettere su quello che realmente conta e lasciate che lo spirito di comunità vi guidi verso nuovi orizzonti. La vostra capacità di comprendere e di supportare gli altri sarà la vostra forza principale in questi giorni, creando un flusso continuo di energie positive e di reciproco arricchimento.