L'oroscopo della Smorfia napoletana per il segno del Cancro nella settimana dal 17 al 23 novembre invita a riscoprire lo spirito del numero 2, ‘a criatura’. In questa immagine evocativa della bambina, la Smorfia offre una visione di curiosità e innocenza che il Cancro è chiamato a incarnare nei prossimi giorni. Dalla tradizione napoletana emerge il monito a conservare lo sguardo ingenuo sul mondo, capace di stupirsi anche dinanzi alle piccole meraviglie quotidiane. Un invito a lasciare più spazio all'immaginazione, alla creatività senza schemi, e a vivere con gioia e spensieratezza gli imprevisti della vita.

Come suggerisce il richiamo a ‘a criatura’, la settimana invita il Cancro a riaprire il suo cuore alla scoperta. Questa predisposizione può manifestarsi in vari aspetti della vita: nell'amore, dove può ritrovare un amore giovanile e romantico; nel lavoro, dove la capacità di guardare oltre le convenzioni può portare nuove idee e soluzioni. La simbologia del numero 2 esorta a una rinascita interiore, un ritorno alla semplicità che può essere il nucleo di una ritrovata felicità interiore, dove l’entusiasmo infantile diventa fonte di ispirazione e crescita personale.

Parallelismi con altre culture: la gioia dell'infanzia nel mondo

Lo spirito incarnato dal numero 2 della Smorfia trova forti risonanze in molte culture globali.

In Giappone, ad esempio, si celebra la festa del Shichi-Go-San, un evento dedicato ai bambini di tre, cinque e sette anni, dove i piccoli partecipano a rituali di buon auspicio che ne celebrano la crescita e la felicità. Questo momento di festa è profondamente radicato nella cultura giapponese, quasi come un rito di passaggio in cui i bambini diventano protagonisti della comunità.

Allo stesso modo, in India, il festival del Navratri vede i bambini assumere ruoli di primo piano nelle celebrazioni, simboleggiando la nuova vita e la fertilità, elementi che riflettono perfettamente lo spirito della 'creatura' napoletana. In Africa, le tradizioni orali spesso celebrano la saggezza infantile, riconoscendo nei piccoli strumenti di continuità culturale e orgoglio delle famiglie.

Queste celebrazioni dimostrano come, attraverso diverse tradizioni, risuoni universale il valore dell’infanzia come periodo di purezza e rinnovata energia vitale.

Consiglio delle stelle per il Cancro: abbracciare l'innocenza

Il consiglio delle stelle per il Cancro questa settimana è chiaro: abbracciate l'innocenza e la spontaneità di ‘a criatura’. Non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità. Lasciatevi trasportare dal flusso naturale degli eventi senza preoccupazioni indebite. Avventuratevi in nuove esperienze con la curiosità di chi vede tutto per la prima volta. Anche nei momenti di incertezza, un approccio leggero e aperto può illuminare la strada giusta.

Sperimentare il mondo con ottimismo e fiducia forse chiuderà vecchie ferite dell'anima e farà posto a nuove gioie.

La settimana potrebbe offrirvi occasioni per stringere legami più sinceri e autentici, liberi dai filtri dell’età adulta che spesso complicano le relazioni. Alla fine, proprio come nelle celebrazioni condivise da diverse culture, la vera ricchezza risiede nel riscoprire la semplicità e la felicità delle piccole cose, pronte a coesistere con la saggezza acquisita nel corso del tempo.

Il mantra della settimana per il Cancro: “Nel cuore di un bambino, risiede la saggezza universale”.