L'oroscopo di questa settimana per l’Acquario è dominato dal numero 65 della Smorfia napoletana: 'o chianto, il pianto. Questo termine non rappresenta solo lacrime di tristezza, ma un'apertura emotiva verso momenti di introspezione e liberazione. Nella tradizione napoletana, il pianto gode di una connotazione liberatoria, simboleggiando una purificazione dell’animo. Questo viaggio emotivo rappresenta un'opportunità per l'Acquario di abbracciare le sue emozioni più profonde, un momento di confronto con il proprio io interiore.

In questa settimana, l'energia del pianto spinge l'Acquario a ricercare autenticità e verità nella sua vita quotidiana.

Potrebbe essere un periodo di autorivelazione dove i sentimenti nascosti emergeranno in superficie. L’Acquario avrà l’opportunità di riflettere su vecchie esperienze e di trovare nuove direzioni. Questo numero della Smorfia, con la sua profonda risonanza emotiva, può portare a una trasformazione personale, facendogli capire che esprimere le proprie emozioni non è segno di debolezza, ma di vera forza.

Parallelismi culturali con il pianto nel mondo

Il tema del pianto come forza trasformativa non è esclusivo della cultura napoletana. In Giappone, si svolge il "Naki Sumo", un festival in cui i neonati che piangono sono considerati benedetti dagli dèi. Qui, il pianto è visto come presagio di buona fortuna e salute.

Allo stesso modo, in alcune culture africane, le lacrime durante i riti di passaggio segnano il cambiamento e la crescita personale, un modo per entrare in nuove fasi della vita con un cuore aperto e un’anima purificata.

Nelle terre celtiche, le "Lament" sono canzoni di pianto che hanno accompagnato i riti funebri, dichiarando l'importanza del lutto e del pianto come parte essenziale del ciclo vitale. Queste tradizioni celebrano il pianto come riconoscimento della perdita e del dolore ma anche come celebrazione della vita trascorsa, con un profondo rispetto per il ricordo e la memoria.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: immergetevi nell'emozione

Questa settimana, il consiglio delle stelle per gli Acquario è di accogliere il flusso delle emozioni senza opporre resistenza.

Lasciatevi trasportare dal pianto quando giunge, riconoscendolo come parte del processo di guarigione. Il pianto può essere una fonte di grande forza, spingendovi a connettervi con ciò che è veramente importante. Rivolgendo uno sguardo all'interno, l'Acquario potrà scoprire nuove verità su se stesso, integrandole nel proprio cammino di vita.

Laddove vi sentite fragili, considerate il pianto un alleato fidato, un elemento purificatore che vi permette di ripartire da capo con una nuova energia. E ricordate, come insegna la tradizione giapponese del "Naki Sumo", le lacrime possono portare fortuna e un rinnovato benessere. Quindi non temete di mostrare la vostra vulnerabilità, ma abbracciatela con la consapevolezza di chi sa che attraverso il dolore può giungere una nuova alba.