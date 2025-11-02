L'oroscopo della settimana per i Pesci è attraversato da un’energia luminosa e positiva, grazie all’influenza del numero 16 della Smorfia napoletana, che rappresenta l’idea di fortuna, simboleggiata dall’immagine del simbolico grande "culo". Questa peculiare raffigurazione diventa un invito a considerare la fortuna come una disponibilità naturale a ricevere il meglio dalla vita, spesso in forme inaspettate o non convenzionali. Nei prossimi giorni, la fortuna potrebbe presentarvi delle opportunità fortuite che vale la pena cogliere al volo, rimettendo in gioco alcuni aspetti della vostra quotidianità.

Nel contesto astrologico, i Pesci, conosciuti per la loro sensibilità e la loro capacità intuitiva, potrebbero trovare questo dono di fortuna particolarmente significativo. La possibilità di intercettare eventi positivi nel corso della settimana potrebbe manifestarsi attraverso incontri casuali, scoperte inaspettate o anche nuove idee che emergono dal subconscio. Questo è il momento perfetto per ascoltare il proprio istinto e lasciarsi guidare da esso verso nuove e promettenti esperienze. Affrontate ogni giorno con la convinzione che la fortuna griderà il vostro nome proprio quando meno ve lo aspettate.

La fortuna attraverso culture: un filo che unisce mondi diversi

Il concetto di fortuna non è certamente un’esclusiva della cultura napoletana o della Smorfia napoletana.

In Cina, la fortuna è parte integrante del destino e si collega a elementi presenti nella vita di tutti i giorni come i numeri, i colori e i simboli. Il numero 8, ad esempio, è considerato uno tra i più fortunati e viene utilizzato ampiamente in date di eventi importanti. In Irlanda, la fortuna è narrata attraverso la mitologia del trifoglio a quattro foglie e dei leprechaun, esseri che promettono fortuna a chi li incontra. Più vicine a noi, le usanze giapponesi comprendono riti di buon auspicio, come amuleti e talismani che si acquistano nei santuari e dai quali si cerca protezione e prosperità.

Questa settimana, i Pesci possono trarre ispirazione da queste tradizioni per avvicinarsi alle proprie fortune personali.

Incorporando dei piccoli amuleti o talismani di buon auspicio nella propria vita quotidiana, potrete creare dei punti di contatto che vi ricordino di mantenere uno spirito aperto e fiducioso. Questi simboli culturali sono incoraggiamenti per continuare a credere che ogni giorno si aprano nuove possibilità pur mantenendo il rispetto per le tradizioni che ci hanno preceduto.

Consiglio delle stelle per i Pesci: accogliere la fortuna con amore

Nella settimana dal 3 al 9 novembre, il consiglio delle stelle è di tenere aperta la mente ai propositi più positivi e di accogliere ogni segnale di buona fortuna con un cuore aperto e grato. Potrebbe essere il momento di lasciare andare vecchie abitudini che vi trattengono e abbracciare il cambiamento di cui avete urgente bisogno.

La fortuna, come ci ricorda la Smorfia napoletana, è spesso una questione di postura mentale: accogliete l’inatteso con fiducia e lasciate che la vita vi sorprenda.

In questo periodo, scegliete di circondarvi di persone positive e riducete al minimo l’influenza di chi tende a portare una visione negativa delle cose. Siate coraggiosi nel prendere decisioni che potrebbero sembrare azzardate ma che sentite giuste per voi. Il vostro viaggio verso nuove vette di realizzazione personale e fortuna inizia con semplici passi di fede nell’inevitabile bellezza del cambiamento. "Fortuna audaces iuvat" – la fortuna aiuta gli audaci, un’antica saggezza che continua a rivelare la sua verità eterna anche per voi.