Nella settimana dal 3 al 9 novembre, l'oroscopo del Leone si colora di promesse di prosperità e crescita grazie all'influenza del numero 66 della Smorfia napoletana: le due zitelle. Questo simbolo ci porta in un mondo di saggezza popolare dove due anziane sagge sfiorano le sorti dei più giovani, spronandoli a guardare sempre oltre, a cercare nuove vie senza temere i confini dell’ignoto.

Il numero 66 suggerisce una settimana motivante per il Leone, un periodo in cui le decisioni finanziarie e le scelte di vita possono aprire porte inaspettate. Questa è un'ottima occasione per rivalutare progetti abbandonati e trovare soluzioni innovative a vecchi problemi.

La forza del Leone consentirà di mettere a frutto la propria energia per traguardi ambiziosi, senza mai perdere quell'audacia che contraddistingue questo segno.

Parallelismi culturali con le due zitelle della Smorfia

Il numero 66 della Smorfia pel Leoni non è solo una cifra, ma un simbolo di dualità e complicità tra saggezza e intraprendenza, che ritroviamo in molte culture. Ad esempio, in Cina la figura del maestro anziano e dell'apprendista giovane illustra l'inestimabile valore della conoscenza trasmessa di generazione in generazione. Questo tema è presente anche nella mitologia greca, dove le Parche, tre anziane signore, tessevano le sorti degli uomini, controllando il loro destino con fili invisibili.

Anche nella cultura dei nativi americani la figura delle anziane è considerata sacra, detentrici di saggezza e insegnamenti orali. Narrano storie che servono da guida spirituale e morale per le nuove generazioni, proprio come i racconti delle due zie napoletane della Smorfia. Per il Leone, abbracciare questa prospettiva rende possibile attingere alla propria storia personale e culturale, trovando nuove ispirazioni per migliorarsi e crescere.

Consiglio delle stelle per i Leone: abbracciare l’eredità culturale

L'oroscopo consiglia ai Leone di concentrarsi sull'eredità culturale e personale come fonte di ispirazione e forza. In questa settimana, ritagliatevi del tempo per ascoltare le voci sagge, che siano rappresentate da persone importanti nelle vostre vite o dalla letteratura che amate.

Questi elementi potrebbero offrire nuove prospettive e rafforzare la vostra resilienza interiore.

Sfruttate questa settimana per esplorare nuove opportunità di apprendimento, magari attraverso un progetto creativo o un viaggio simbolico nei ricordi della vostra famiglia. Come le due zitelle della Smorfia, che con le loro conversazioni creano connessioni invisibili, apritevi a nuovi rapporti o rinforzate quelli esistenti, creando spazi di condivisione e crescita reciproca.

Il mantra della settimana per il Leone potrebbe essere: “Dall'eredità della saggezza traggo forza e innovazione”.