L'oroscopo della Smorfia napoletana per il segno del Leone nella settimana dal 1 al 7 dicembre si sofferma sul numero 35, che simboleggia l'uccellino, un'immagine di leggerezza e potenza nascosta. Questo simbolo della Smorfia rappresenta le possibilità nascoste dentro ciascuno di voi, pronte a dispiegare le ali verso nuovi orizzonti. L'uccellino, con la sua capacità di elevarsi e osservare il mondo dall'alto, suggerisce un invito a cercare la libertà personale e liberarsi dalle catene mentali che possono trattenervi.

Nella settimana che inizia, il numero 35 della Smorfia napoletana vi invita a esplorare il vostro potenziale inespresso con la tipica grinta leonina.

Questo è il momento di guardare oltre le convenzioni, di rompere gli schemi e di seguire il vostro istinto naturale di leader. Il tema della leggerezza e della scoperta interiore sarà centrale, invitandovi a rimanere aperti a nuove idee e possibilità. Come il saggio uccellino, che vola alto ma sa tornare al proprio nido, potrete esplorare senza mai perdere di vista le vostre radici.

Parallelismi culturali: la leggerezza e l'elevazione

Il numero 35 della Smorfia napoletana, con il suo simbolismo di leggerezza e scoperta, trova parallelismi nelle tradizioni culturali di tutto il mondo. In Giappone, il concetto di 'kinhin', ovvero camminare con consapevolezza nella pratica zen, rappresenta un equilibrio tra movimento e consapevolezza, simile all'uccellino che si libra lieve ma con intenzione precisa.

Questo approccio invita a fare ogni passo con la consapevolezza della presenza, sia fisica che mentale, esattamente come il Leone che calca il suo regno.

In India, la leggenda di Garuda, l'uccello divino che serve da cavalcatura a Vishnu, è una testimonianza di come il volo possa simboleggiare la liberazione e la protezione. Garuda rappresenta la vittoria sulle limitazioni terrene e l'illuminazione spirituale. E così, il Leone, come Garuda, questo mese può cercare di liberarsi dai legami materiali e innalzarsi in una ricerca più alta della verità e del significato.

Nel contesto indigeno americano, l'aquila è spesso considerata messaggero tra il cielo e la terra, simbolo di coraggio e visione acuta.

Questa figura incarna l'essenza del volo che apre lo sguardo a nuovi orizzonti e connessioni più profonde con l'universo, riflettendo la potenzialità del Leone di vedere oltre le sfide immediate e trovare percorsi non convenzionali verso il successo.

Consiglio delle stelle per il Leone: volare verso nuove altezze

Il consiglio delle stelle per il Leone questa settimana è di abbracciare la leggerezza e la scoperta come strumenti di trasformazione. Lasciate che il simbolo dell'uccellino guidi le vostre azioni e decisioni, incoraggiandovi a prendere rischi calcolati che potrebbero portare a risultati straordinari. Non temete di alzarvi in volo verso territori sconosciuti, poiché è proprio lì che risiede la vostra crescita.

Vi è suggerito di meditare sulle aree della vostra vita dove potete iniziare a “volare più in alto”, che si tratti di carriera, relazioni o crescita personale. Usate il coraggio tipico del Leone per intraprendere nuove iniziative con fiducia e leggerezza, sapendo che le radici solide vi sostengono. Come Garuda, alzatevi sopra le nuvole delle avversità e abbracciate la vostra prospettiva unica.

Ricordate, possedete la forza e la regalità innate del Leone. Il vostro mantra della settimana: “Con leggerezza e forza, volo verso nuove altezze”.