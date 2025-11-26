L'oroscopo della taromanzia di dicembre 2025 assegna la carta del Matto alla Vergine per uscire dagli schemi e quella del l'Appeso ai Gemelli, mentre quella della Stella ai Pesci che avrà speranza e intuizioni felici.

Segni di Fuoco

Ariete – Carta del mese: L’Imperatore. Portate ordine, struttura e decisione nelle vostre scelte. Questo mese vi mette al comando: negoziate, imponete limiti, fate valere la vostra visione. L’Imperatore chiede responsabilità e strategia: ciò che costruite ora si consolida nel 2026.

Leone – Tarocco: Il Sole. Significato per dicembre.

È un mese radioso: chiarimenti, sicurezza personale, relazioni che si illuminano. Arrivano conferme attese da tempo, in amore e nel lavoro. Il Sole porta anche un colpo di fortuna inatteso.

Sagittario – Carta del mese: La Temperanza. La vostra energia trova equilibrio: trattative, dialoghi, riconciliazioni e accordi funzionano magnificamente. Periodo ideale per unire due idee, due mondi, due percorsi. Guarite una situazione che vi affaticava da mesi.

Segni di Terra

Toro – Carta del mese: Il Papa. Serve saggezza, pazienza e metodo. Potreste ricevere una guida da qualcuno più esperto o diventare voi un punto di riferimento. Le relazioni si stabilizzano, i progetti diventano più maturi.

Vergine – Tarocco.

Il Matto. Il Matto vi invita a uscire dagli schemi. Un nuovo progetto o un nuovo inizio prende forma, anche se non è completamente definito. Avrete il coraggio di rischiare più del solito. Messaggio del mese: Lasciatevi sorprendere dal viaggio.

Capricorno – Carta del mese: Il Giudizio. Un grande risveglio: una situazione diventa limpida, arriva una risposta, si apre una strada che attendevate. Possibili ritorni, riconciliazioni, o decisioni che chiudono un ciclo per aprirne uno più maturo.

Segni d’Aria

Gemelli – Carta del mese: L’Appeso. Una pausa necessaria: serve osservare, riflettere e cambiare prospettiva. Non è blocco, è gestazione. Una rivelazione può arrivare proprio quando smettete di sforzarvi.

Bilancia – Tarocco: La Giustizia. Equilibrio, scelte ponderate, contratti, chiarimenti legali o burocratici. Potreste prendere una decisione definitiva che riporta armonia nella vostra vita.

Acquario – Carta del mese: Il Mago. Manifestazione pura: nuove idee, nuove strade, nuove risorse. Il Mago vi invita ad agire subito, con creatività e intelligenza. Ottimo mese per cominciare un progetto personale.

Segni d’Acqua

Cancro – Carta: La Luna. Settimana emotiva e intuitiva: percepite tutto più forte. La Luna vi invita ad ascoltare i vostri sogni, il vostro corpo e la vostra parte invisibile. Qualcosa si chiarisce verso la fine del mese.

Scorpione – Carta del mese: La Morte. Trasformazione pura. Lasciate un peso, un’abitudine o una dinamica che non vi serve più.

Non è una carta negativa: è liberatoria. Ciò che si chiude apre spazio a qualcosa molto più autentico.

Pesci – Tarocco: La Stella,. La protezione è altissima. La Stella porta speranza, intuizioni felici, incontri ispiranti, guarigione. Vi sentite più leggeri e fiduciosi. Un progetto creativo o spirituale prende forma.