L'oroscopo finanziario dal 10 al 16 novembre 2025 assegna un nove in pagella allo Scorpione e un otto e mezzo alla Vergine. Non va oltre il sei e mezzo il Sagittario che potrebbe riscontrare delle difficoltà nel gestire i conti o valutare nuovi contratti.

Segni di Fuoco

Ariete: le finanze richiedono attenzione ai dettagli: un pagamento in ritardo o un errore burocratico può rallentare un progetto. Rimandate spese impulsive, soprattutto se legate a viaggi o formazione. Voto: 7.

Leone: buone prospettive economiche, ma dovete gestire meglio la fiducia negli altri.

Evitate di delegare troppo o di prestare denaro senza garanzie. Marte vi aiuta a rimettere ordine. Voto: 7,5.

Sagittario: Mercurio retrogrado nel vostro segno può creare confusione in conti o contratti. Rivedete accordi e clausole con calma. Non è il momento di rischiare: meglio consolidare ciò che avete. Voto: 6,5.

Segni di Terra

Toro: con la Luna crescente nel vostro segno, la settimana si chiude in positivo. Le entrate migliorano grazie a una decisione pratica o a un investimento oculato. Evitate solo di ostinarvi su spese superflue. Voto: 8.

Vergine: Marte nel vostro segno rafforza la capacità di gestire e risparmiare. Potreste risolvere una questione economica che vi pesava da tempo. Ottimo periodo per pianificare, non per rischiare.

Voto: 8,5.

Capricorno: vi muovete con prudenza e strategia, e questo paga. Una collaborazione professionale può rivelarsi fruttuosa, ma richiede impegno costante. La seconda parte della settimana promette stabilità. Voto: 8.

Segni d’Aria

Gemelli: Mercurio retrogrado crea disordine nei conti e negli accordi, soprattutto con soci o partner. Controllate documenti, mail e scadenze. Una revisione sarà necessaria ma utile. Voto: 6,5.

Bilancia: settimana di bilanci concreti. Potreste ricevere un riconoscimento o un piccolo ritorno economico da un vecchio progetto. Tuttavia, niente spese impulsive: serve equilibrio. Voto: 7,5.

Acquario: l'energia fluttua: guadagni e spese si alternano velocemente. Non tutto è prevedibile, ma un’idea innovativa può diventare profittevole se gestita con calma e metodo.

Voto: 7.

Segni d’Acqua

Cancro: Giove nel vostro segno sostiene la fortuna materiale, ma solo se siete realisti. Non sprecate risorse per aiutare chi non restituisce. La Luna in Toro vi ricorda di proteggere ciò che avete costruito. Voto: 8.

Scorpione: il Sole vi potenzia: grande intuizione negli affari e capacità di negoziare con determinazione. Potreste chiudere un accordo vantaggioso o ricevere un riconoscimento economico meritato. Voto: 9.

Pesci: Saturno e Nettuno vi rendono cauti ma ispirati. Le entrate possono arrivare in modo inatteso, forse grazie a un contatto o un’idea creativa. Tuttavia, gestite con attenzione la liquidità. Voto: 8.