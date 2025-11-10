L'oroscopo onirico dal 10 al 16 novembre 2025 prevede per il Capricorno sogni che puntano ad obiettivi e per l'Ariete simboli di riscatto. Ai Pesci consiglia di meditare dieci minuti su un'immagine che è rimasta impressa.

Segni di Fuoco

Ariete: i sogni potrebbero essere ricchi di simboli di lotta, trasformazione o riscatto. Prestate attenzione a scene in cui siete voi a prendere l’iniziativa o a confrontarvi con una sfida.

Consiglio: tenete un diario dei sogni e segnate la prima immagine che ricordate al risveglio.

Leone: le visioni notturne sono teatrali e cariche di significato: potreste sognare palcoscenici e luci.

C’è un messaggio sul valore che attribuite al vostro ruolo.

Suggerimento: chiedete al sogno: "Cosa sto mostrando al mondo? E cosa sto nascondendo?"

Sagittario: l’immaginazione vola: sogni avventurosi, esplorazioni mentali, viaggi simbolici. Ma attenzione: Mercurio retrogrado può rendere la trama confusa.

Consiglio: al risveglio, concentratevi su un dettaglio che ritenete importante.

Segni di Terra

Toro: sogni che parlano di radici, casa, sicurezza. La Luna crescente nel vostro segno amplifica questi temi: potete ricevere visioni che riguardano ciò che costruite o ciò che proteggete.

Suggerimenti: se sognate ambienti domestici al risveglio passate all'atto pratico prendendo una decisione importante.

Vergine: immagini precise, definite, forse anche numeri o azioni ripetute. I sogni questa settimana richiedono la vostra attenzione dettagliata: qualcosa va sistemato.

Consiglio: al risveglio scrivete tre azioni concrete ispirate dal sogno: anche piccole, funzionano lo stesso.

Capricorno : gli scenari onirici puntano a obiettivi, strutture o committenze di lungo termine. Forse sognerete ambienti professionali o dossier da chiudere.

Suggerimento: sognate “finali”. In campo professionale avrete modo di prendere una decisione importante.

Segni d’Aria

Gemelli: viste, parole, dialoghi: i sogni possono essere carichi di frasi o conversazioni che hanno senso solo al risveglio. Mercurio retrogrado vi chiede di rileggere.

Consiglio: registrate il sogno appena svegli: una frase può essere la chiave di quel che accadrà.

Bilancia: sogni che riguardano relazioni, amore, equilibrio. Forse una scena che riflette un legame dove manca qualcosa o serve più autenticità.

Suggerimenti: chiedete al sogno come vi fa sentire — la risposta emotiva è più significativa del contenuto.

Acquario: il sogno può risultare visionario, strano, futuristico: l’influsso di Urano predispone a ricevere messaggi inusuali.

Consiglio: non scartate la stranezza: spesso è simbolo di qualcosa che cambia “molto” e “in modo diverso”.

Segni d’Acqua

Cancro: i sogni evocano casa, famiglia, radici emozionali. Forse un ricordo, una lettera, un legame che chiede chiarezza.

Suggerimento: se un sogno vi fa piangere o commuovere, non ignoratelo: lì c’è un “cuore” che vuole essere ascoltato.

Scorpione: amplifica il richiamo all’ombra. Profondità e trasformazione: sogni intensi, forse anche inquietanti, ma carichi di potenziale. Il Sole in Scorpione amplifica il richiamo all’ombra.

Consiglio: se sognate simboli forti (serpenti, oscurità, acqua torbida) fate domande: “Che sto lasciando andare? E cosa sto accogliendo?”

Pesci: sogni mistici, fluidi, pieni di intuizione. Nettuno e Saturno nel segno amplificano la sensibilità: ciò che sogni potrebbe essere un messaggio.

Consiglio: dopo aver annotato il sogno, meditate 10 minuti su un’immagine o un colore che vi è rimasto impresso: risponderà.