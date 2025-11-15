L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 prevede una marea di decisioni fondamentali da prendere per i nati sotto il segno dell'Acquario. La Bilancia sarà attenta e comprensiva nelle questioni sentimentali.

L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 novembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Vivrete un po' di nervosismo in amore, ma vi basterà un gesto gentile per rasserenare il vostro animo. Evitate di essere scontrosi sul lavoro, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Sul piano economico si prevede qualche piccolo guadagno in più.

Toro ♉ La vostra settimana si presenterà priva di stimoli, tanto che potreste indirizzare il vostro interesse ad una attività solitaria. Con i sentimenti, dovrete cercare di trovare dei compromessi che possano funzionare. La stessa cosa vale per la famiglia.

Gemelli ♊ L'oroscopo prevede qualche piccolo strappo alla regola sul posto di lavoro. Avrete a disposizione un'ampia libertà di manovra in campo professionale, non sprecatela. L'amore sarà accantonato per questioni più importanti e urgenti. La tranquillità sarà fondamentale per la vostra creatività.

Cancro ♋ Questa settimana si rivelerà densa di colpi di scena per l'amore e i sentimenti. Regalare delle serate piene di romanticismo al partner farà senz'altro bene alla coppia.

Sul lavoro, potreste essere alquanto distratti. Fate attenzione al denaro che utilizzate.

Leone ♌ Viziarvi con qualcosa di nuovo e particolare vi farà mantenere l'umore piuttosto alto. In amore, ci saranno tante novità che potrebbero far evolvere in modo significativo la vostra storia, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Il lavoro procederà senza intoppi.

Vergine ♍ Attenzione alle tensioni all'interno del contesto lavorativo. Non sempre riuscirete a fare valere le vostre idee. L'oroscopo suggerisce di non essere troppo duri con voi stessi. L'umore potrebbe essere alquanto altalenante e compromettere le vostre relazioni interpersonali.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Godrete di una atmosfera armoniosa all'interno della famiglia, ma dovrete fare attenzione alle parole che utilizzate.

L'oroscopo lavorativo presuppone una volontà piuttosto bassa, soprattutto a livello pratico. Prendervi qualche ora di pausa non guasterà. Con i sentimenti, l'oroscopo prevede alti e bassi.

Scorpione ♏ L'ambito sentimentale e passionale sarà alle stelle. Riuscirete a sradicare ogni perplessità in merito ad una persona in particolare. Il vostro spirito indomito vi aiuterà a concludere situazioni che altrimenti potrebbero protrarsi a lungo. Sfruttate i guadagni per qualcosa che vi possa soddisfare.

Sagittario ♐ Fate attenzione alle turbolenze interiori, perché potrebbero sciupare dei rapporti a cui tenete. Il lavoro vi darà troppo stress. La gestione delle emozioni sarà fondamentale per mantenere il vostro autocontrollo.

Capricorno ♑ Influenzare le questioni al di fuori della vostra portata vi metterà in condizione di ritrattare. Nelle faccende di cuore non avrete la sensibilità adatta per immergervi in una nuova storia. I guadagni vi daranno l'opportunità di cogliere ciò di cui vi siete privati per tanto tempo.

Acquario ♒ Prendere delle decisioni in questo momento sarà cruciale per il vostro futuro professionale. L'amore potrebbe portarvi su sentieri troppo sconnessi per potervi sentire al sicuro. In famiglia, così come nel lavoro, dovrete accettare per forza di cose qualche consiglio.

Pesci ♓ Le emozioni e il romanticismo saranno strumenti che miglioreranno sensibilmente la vostra settimana. Il lavoro potrebbe ripartire con la marcia giusta, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Con i guadagni ottenuti potrete sicuramente togliervi qualche sfizio.