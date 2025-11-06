Secondo l'oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 il Toro avrà dei sentimenti molto forti per il partner, il Leone potrebbe essere infedele, mentre l'Acquario sarà abbastanza irritato.

Di seguito, approfondiamo i dettagli per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi cerca l'amore può agitarsi inutilmente. Prima di agire è opportuno riflettere con tanta attenzione. L'ambito lavorativo può avere alcuni problemi da risolvere.

Toro: i sentimenti per la dolce metà sono davvero forti. Per i single è molto difficile conquistare una persona.

Chi lavora in proprio può prendere delle decisioni sbagliate, ed essere nervoso.

Gemelli: l'intera settimana va affrontata con molta prudenza. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Chi deve firmare un nuovo contratto di lavoro è abbastanza nervoso.

Cancro: una questione di famiglia può innervosire chi è solo da tempo. Chi ha una relazione di vecchia data è molto polemico con la dolce metà. In alcune occasioni di lavoro è necessario essere più coraggiosi.

Leone: l'infedeltà può allontanare definitivamente il partner. I cuori solitari hanno molta più curiosità del passato. Questo è il momento più adatto per iniziare delle collaborazioni con persone esperte.

Vergine: in questa settimana è possibile essere molto soddisfatti.

Chi fa parte di una coppia è estremamente geloso nei confronti della persona amata. Chi lavora in proprio non deve mai giudicare una persona appena conosciuta.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è probabile che qualcuno sia troppo possessivo con il partner. I single invece possono essere molto intraprendenti. Sulla sfera professionale è importante essere puntuali.

Scorpione: chi fa parte di una coppia è abbastanza determinato riguardo ad alcune questioni. Chi cerca l'amore deve cercare di moderare le parole. Questo è il periodo ideale per allargare i propri orizzonti lavorativi.

Sagittario: è probabile avere molti momenti di svago insieme agli amici. Il futuro va affrontato con tanta fiducia e soprattutto determinazione.

Delle discussioni sul lavoro possono essere costruttive.

Capricorno: i single devono fare il primo passo e magari iniziare un flirt. Durante la settimana è fondamentale ascoltare le esigenze della famiglia. Il campo professionale è ricco di buone notizie.

Acquario: chi ha una relazione di vecchia data è irritato. In amicizia è possibile provare delle emozioni intense. Una delusione può arrivare dall'ambito lavorativo.

Pesci: i cuori solitari hanno molte più preoccupazioni del previsto. Dei momenti spensierati sono possibili sulla sfera sentimentale. Con apprensione si può affrontare il campo lavorativo.