L’oroscopo dell’amore per il weekend 22-23 novembre 2025 preannuncia molta tenerezza per i nati sotto il segno dell'Ariete e delle belle emozioni in arrivo per il segno dei Pesci. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni zodiacali sentimentali per tutti i simboli astrologici.

La prima metà dello zodiaco

Ariete: il fine settimana potrebbe portare un clima più tenero del previsto. Voi, che di solito amate accelerare, vi scoprirete invece più inclini ad ascoltare e a dosare meglio le parole. Le coppie avranno modo di chiarire qualcosa rimasto in sospeso, mentre i single potrebbero fare un incontro che si distingue per naturalezza e spontaneità.

Toro: l’atmosfera amorosa appare dolce, ma anche più esigente. Potreste desiderare gesti concreti, conferme reali, e non solo parole. Le coppie vivranno momenti intensi, mentre i single saranno attratti da persone solide e affidabili. Se vi lascerete andare, il weekend potrebbe regalarvi più calore del previsto.

Gemelli: il weekend porta dinamismo e conversazioni vivaci, che nel vostro caso diventano la chiave per creare connessione. Le coppie riscopriranno la complicità, mentre i single potrebbero sentirsi corteggiati o incuriositi da una nuova conoscenza. L’amore si muove, e voi con lui.

Cancro: se amate la profondità emotiva potreste sentirvi un po’ più sensibili del solito. Le coppie troveranno conforto in gesti affettuosi, mentre i single potrebbero rivedere qualcuno che suscita ricordi.

L’energia del weekend invita a non chiudersi, ma ad accogliere ciò che arriva con dolcezza.

Leone: il weekend potrebbe esaltare il vostro fascino naturale. Le coppie vivranno momenti di intesa sincera, mentre i single saranno particolarmente luminosi agli occhi degli altri. Evitate però di pretendere attenzioni eccessive. Se manterrete equilibrio, l’amore risponderà in modo generoso.

Vergine: le emozioni si muovono in modo silenzioso ma molto presente. Le coppie potrebbero discutere di questioni pratiche che riguardano il futuro, mentre i single potrebbero sentir nascere un interesse graduale, fatto di piccoli segnali. L’amore cresce meglio quando non viene forzato.

La seconda parte dell'oroscopo

Bilancia: questo weekend favorisce leggerezza e armonia. Le coppie vivranno un’intesa naturale e fluida, mentre i single potrebbero ritrovarsi al centro di scambi piacevoli e sguardi che dicono più delle parole. Vi basterà poco per sentirvi in sintonia con chi vi interessa davvero.

Scorpione: l’energia amorosa è intensa, come spesso accade per voi. Le coppie vivranno momenti profondi e magari un chiarimento importante. I single, invece, potrebbero sentirsi attratti da una persona dal magnetismo evidente. L’amore chiama alla sincerità emotiva.

Sagittario: il weekend porta freschezza e voglia di condividere esperienze. Le coppie si sentiranno unite dalla curiosità, mentre i single potrebbero ricevere un invito o una proposta intrigante.

L’amore scorre meglio quando vi sentite liberi di essere come siete.

Capricorno: potreste apparire un po’ più riservati, ma l’amore non manca. Le coppie avranno modo di consolidare qualcosa d’importante, mentre i single si avvicineranno a qualcuno in modo lento ma deciso. Niente fuochi d’artificio, ma una fiamma solida sì.

Acquario: il weekend porta movimento e un lieve desiderio di cambiamento. Le coppie potranno rompere una piccola routine, mentre i single saranno più sociali e aperti del solito. Qualcuno potrebbe attirare la vostra attenzione semplicemente con la sua originalità.

Pesci: le emozioni scorrono morbide e profonde. Le coppie vivranno momenti di tenerezza, mentre i single potrebbero provare un’improvvisa intuizione riguardo a una persona che già conoscono. Il weekend invita a fidarsi delle sensazioni più che delle apparenze.