Secondo l'oroscopo del weekend 15-16 novembre 2025 il Toro può essere stravagante, il Cancro è felice e il Capricorno può essere sereno.

Approfondiamo le previsioni zodiacali per tutti i segni dello zodiaco.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi è solo da tempo è apprensivo con la famiglia. Il fine settimana di chi fa parte di una coppia è molto passionale. Chi lavora in proprio può ricevere una delusione inaspettata.

Toro: i cuori solitari sono più stravaganti del solito. Durante il fine settimana è possibile essere molto possessivi. Sull'ambito lavorativo è possibile trovare la formula vincente e ottenere molte soddisfazioni.

Gemelli: l'indifferenza può fare allontanare il partner. L'atmosfera in famiglia può diventare davvero troppo pesante. Una questione di lavoro può portare tante preoccupazioni.

Cancro: la relazione amorosa sta attraversando un periodo molto felice. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza spontaneo insieme agli amici. Una spesa improvvisa può portare dei malumori.

Leone: chi fa parte di una coppia è molto romantico e tenero con il partner. Sul campo lavorativo è presente una buona creatività. La forma fisica è molto buona e l'umore più tranquillo del previsto.

Vergine: un momento complesso può essere affrontato dai cuori solitari. Insieme alla persona amata è possibile fare molti progressi. La mancanza di energia può rallentare il campo professionale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nel weekend è importante ascoltare i consigli di alcuni amici fidati. In ambito finanziario sono possibili dei piccoli problemi. Un tocco di genialità può portare delle importanti soddisfazioni sul lavoro.

Scorpione: la possessività per il partner è veramente ai massimi livelli. Chi è intraprendente può avere molto successo sul campo professionale. In questo periodo è probabile essere abbastanza irritati.

Sagittario: incontrare degli amici di vecchia data è molto piacevole. Chi è impegnato in una relazione è pronto a partire per un viaggio romantico. Delle trattative di lavoro stanno procedendo bene.

Capricorno: il fascino dei single può raddoppiare velocemente.

Insieme alla famiglia, l'atmosfera è molto più serena. Chi lavora in proprio può criticare più persone del previsto.

Acquario: in questo fine settimana è possibile fare degli incontri intriganti. Alcuni complimenti possono creare molta timidezza. Sul fronte professionale è presente tanta soddisfazione.

Pesci: nel complesso chi fa parte di una coppia è abbastanza rilassato. Le trattative di lavoro e gli studi stanno procedendo molto bene. Un malessere di stagione può risolversi in breve tempo.