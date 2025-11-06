L'oroscopo dal 10 al 16 novembre 2025 assegna voto dieci al Capricorno e nove e mezzo allo Scorpione che avrà carisma, mentre sette e mezzo all'Ariete che dovra scegliere meno dispersione e più qualità.

Segni di Fuoco

Ariete La settimana vi spinge a lasciar andare ciò che non serve più. Marte vi rende produttivi e il Sole in Scorpione vi aiuta a trasformare la rabbia in energia creativa. Nel lavoro e nei sentimenti, scegliete con chiarezza: meno dispersione, più qualità. Voto: 7,5

Leone Le emozioni si intensificano e potreste sentirvi chiamati a un confronto sincero con qualcuno vicino.

Il fine settimana porta sollievo e stabilità, grazie alla Luna in Toro. Organizzate il tempo per voi: ne avete bisogno. Giudizio: 8

Sagittario Settimana di riflessione interiore prima di un nuovo inizio. Mercurio e Venere vi rendono più empatici e aperti, mentre Marte rafforza la disciplina. Siete pronti a costruire basi solide per un progetto che vi sta a cuore. Voto: 8

Segni di Terra

Toro: con la Luna crescente nel vostro segno, ritrovate forza e fiducia. È una settimana di equilibrio, crescita e piccoli successi concreti. Il Sole in Scorpione vi invita a osservare meglio chi avete accanto: capirete molto. Giudizio: 9

Vergine Marte nel vostro segno vi sostiene pienamente: produttività al top, chiarezza mentale e buone opportunità.

Attenzione solo a non esigere troppo da voi stessi. La Luna in Toro chiude la settimana con una sensazione di serenità meritata. Voto: 9

Capricorno Un’energia intensa ma costruttiva vi accompagna. Il Sole in Scorpione ravviva la vostra motivazione, mentre Marte e Venere portano ordine e armonia nelle relazioni. È tempo di riprendere il controllo, ma con gentilezza. Giudizio: 10

Segni d’Aria

Gemelli Mercurio vi stimola a parlare, ma la profondità dello Scorpione vi chiede di farlo con sincerità. Evitate di scherzare troppo sulle emozioni: c’è qualcosa da capire, non da nascondere. La Luna in Toro vi aiuterà a ritrovare calma e concentrazione. Voto: 7

Bilancia Venere vi è favorevole e vi invita a prendervi cura dei rapporti più importanti.

In campo emotivo si apre una nuova fase di comprensione reciproca. Marte in Vergine vi aiuta a mettere a posto anche gli aspetti pratici della vita quotidiana. Giudizio: 7,5

Acquario Il Sole in Scorpione vi spinge a guardarvi dentro e a ridefinire i vostri obiettivi. Non tutto deve accadere subito: prendete tempo per ricaricarvi. Il weekend sarà più disteso, grazie alla Luna in Toro che vi ancora alla realtà. Giudizio: 7

Segni d’Acqua

Cancro: il Sole e Venere creano un’atmosfera dolce e intensa. L’amore e i legami familiari vi nutrono e vi danno forza. Attenzione però a non assorbire troppo le emozioni altrui: difendete i vostri spazi interiori. Voto: 8

Scorpione Siete i protagonisti della settimana.

Il Sole nel vostro segno vi regala carisma, energia e coraggio. È un momento di rinascita personale: tagliate i rami secchi e preparatevi a rifiorire. La Luna in Toro vi invita a celebrare ciò che avete costruito. Giudizio: 9,5

Pesci Marte e Mercurio vi rendono più concreti e meno dispersivi. È il momento di dare forma a un sogno rimasto nel cassetto. Con la Luna in Toro, arriva una sensazione di stabilità emotiva che vi farà bene. Giudizio: 8,5