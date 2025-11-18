L'oroscopo di mercoledì 19 novembre ha in serbo tante sorprese. Il Cancro e la Bilancia mostreranno una spiccata sensibilità. Riusciranno a far battere il cuore delle persone care e a trovare sempre le parole giuste da dire. Il Toro e i Pesci non avranno alcun problema nella comunicazione. Saranno aperti, gentili e pronti ad aiutare. Avranno tanti amici sui quali contare e anche la famiglia starà dalla loro parte.

Oroscopo di mercoledì 19 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: vi impegnerete al massimo sul posto di lavoro, ma i risultati stenteranno ad arrivare.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare metodo. Sicuramente, darà i suoi frutti.

Toro: vivrete una vita sociale serena, lontana dai litigi e dalle incomprensioni. Andrete alla ricerca di una comunicazione sana, basata sul rispetto reciproco e sulla gentilezza.

Gemelli: sarete molto determinati sul posto di lavoro. Inseguirete il successo con forza, sperando in una svolta. Dovrete stringere i denti e continuare a muovervi. La pazienza sarà la vostra virtù.

Cancro: sarete molto empatici nei confronti del prossimo. Riuscirete a comprendere le emozioni delle persone care e a relazionarvi con esse nel modo giusto. Vestirete i panni degli amici perfetti.

Leone: la stanchezza non vi lascerà in pace neanche per un secondo.

Avrete l'impressione di non aver riposato abbastanza. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare qualcosa nella vostra routine.

Vergine: vorrete essere perfetti, ma non potrete ancora raggiungere l'eccellenza. Dovrete avere pazienza e lasciare spazio anche alle attività che vi fanno stare bene.

Bilancia: tenderete a commuovervi molto facilmente. Gli occhi vi diventeranno subito lucidi e sarete empatici. Questo vi consentirà di arrivare al cuore delle persone e di lasciare il segno.

Scorpione: sarete un po' troppo severi con voi stessi. Tenderete a essere piuttosto autocritici e a punirvi per ogni errore commesso. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare atteggiamento.

Sagittario: sarete molto performanti sul posto di lavoro, ma a casa apparirete un po' distanti. Il partner non sarà felice di questa svolta. Avrete bisogno di parlare per sistemare le cose.

Capricorno: cercherete di mettere fine a determinate discussioni. Non avrete alcuna voglia di alimentare certe situazioni. Purtroppo, non sarà affatto semplice.

Acquario: farete affidamento sulla famiglia e sulle persone care. Questo sarà un momento difficile per voi. Vi servirà un pizzico di sostegno in più, almeno per un po'.

Pesci: la vostra gentilezza non passerà inosservata. Le persone adoreranno relazionarsi con voi. Si sentiranno al sicuro e comprese.