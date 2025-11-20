L'oroscopo di venerdì 21 novembre ha in serbo tante sorprese. L'Ariete e il Sagittario faranno di tutto per impegnarsi sul posto di lavoro. Avranno dei traguardi da raggiungere e non si tireranno indietro per niente al mondo: correggeranno i loro errori, andando avanti a testa alta. I Gemelli e la Bilancia, invece, avranno occhi solo per il partner: dimostreranno di essere pronti a dedicarsi completamente alla relazione di coppia, senza indugi o ripensamenti.

Oroscopo di venerdì 21 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete responsabili e diligenti sul posto di lavoro.

Vi impegnerete con determinazione e coraggio. I vostri sforzi verranno riconosciuti.

Toro: vi farete un'idea ben precisa delle persone che vi staranno accanto. Non avrete alcuna intenzione di frequentare gente superficiale e poco empatica.

Gemelli: sarete molto felici della relazione di coppia. Non potrete fare a meno di immedesimarvi nel partner e di ricoprirlo di attenzione. I vostri gesti saranno apprezzati.

Cancro: avrete qualche problema nell'inserirvi in contesti sociali sconosciuti. Farete fatica a prendere confidenza e a lasciarvi andare. Per fortuna, sarà solo questione di tempo.

Leone: sarete pronti a dedicarvi a un nuovo progetto. Non vi tirerete indietro neanche di fronte alle difficoltà.

Questo vi renderà capaci di guardare sempre avanti.

Vergine: vorrete massima collaborazione all'interno dell'ambiente domestico. Pretenderete che tutti facciano la loro parte e che si impegnino al massimo.

Bilancia: non lascerete da solo il partner neanche per un istante. Lo sosterrete nelle difficoltà, aiutandolo e mostrandogli tutto il vostro affetto. Sarete impeccabili e romantici.

Scorpione: sarete un po' troppo concentrati sul passato. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a guardare al futuro. Se sarete ottimisti, non ve ne pentirete.

Sagittario: vi piacerà lavorare in squadra. Questo vi renderà capaci di ascoltare anche i pareri degli altri e di prendere decisioni con cognizione di causa.

Capricorno: non dovrete dare adito a persone poco competenti. L'oroscopo vi consiglia di contare su voi stessi e sui vostri affetti più cari.

Acquario: vi piacerà essere circondati da tante persone. La solitudine non farà proprio per voi. Fuggirete da contesti tossici e poco stimolanti. Preferirete la collaborazione e il dialogo.

Pesci: la vostra creatività vi porterà lontano. Finalmente. sarete pronti a dedicarvi davvero alle vostre passioni. Le critiche non avranno effetto su di voi.