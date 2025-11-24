L'oroscopo di martedì 25 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione alla vita lavorativa, sentimentale e sociale.

La Bilancia e i Pesci potranno vivere dei momenti piacevoli. Trascorreranno delle ore tranquille e le relazioni con gli altri saranno molto positive. Lo stesso non si potrà dire per la Vergine e il Capricorno. Faranno fatica ad accettare alcuni aspetti e tenderanno ad alzare la voce. I loro comportamenti verranno contestati con frequenza.

Oroscopo di martedì 25 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non avrete molta voglia di confidarvi con gli altri. Preferirete restare in silenzio e provare a risolvere da soli i vostri problemi. Fate attenzione ai vostri ritmi. Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, quindi concedetevi pause e momenti di calma.

Toro: avrete un carico di lavoro esagerato. Farete fatica a svolgere tutti gli incarichi. Dovrete cambiare i vostri ritmi e chiedere aiuto ai colleghi.

Gemelli: non riuscirete ad accettare il comportamento del partner. Le sue parole vi feriranno e vi sembrerà di non riuscire a trovare una soluzione o un compromesso.

Cancro: sarete dei grandi sognatori. Penserete in grande e vi perderete nelle vostre fantasie.

Metterete il cuore al primo posto, mentre la razionalità avrà un impatto minore.

Leone: la vita in famiglia vi metterà a dura prova. Un litigio vi ferirà, fino a spingervi a mettere in dubbio i vostri punti di riferimento. L'autostima subirà un duro colpo.

Vergine: sarete un po' troppo severi nei confronti delle persone care. Tenderete ad alzare la voce e a non sentire ragioni. Sarete convinti di non essere nel torto.

Bilancia: vorrete vivere una giornata pacifica, all'insegna della serenità. Farete di tutto per cercare di non farvi rovinare l'umore.

Scorpione: la vostra vita lavorativa subirà una svolta. Finalmente, potrete rilassarvi e tirare un sospiro di sollievo. Il futuro tornerà a sorridervi e a essere luminoso.

Sagittario: non riuscirete a far valere il vostro punto di vista. All'inizio lotterete ma, con il passare delle ore, deciderete di lasciar perdere. Non avrete voglia di litigare.

Capricorno: vorrete cambiare qualcosa all'interno della vita di coppia. Avrete degli obiettivi da raggiungere e sarete stanchi di dover lottare contro i mulini a vento.

Acquario: l'oroscopo del giorno vi consiglia di ascoltare attentamente le parole della vostra famiglia. Sarà importante farne tesoro e non perderle di vista.

Pesci: il vostro sogno d'amore diventerà realtà. Finalmente, potrete vivere una relazione tranquilla, caratterizzata da impegno, rispetto e romanticismo.