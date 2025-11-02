L'oroscopo di lunedì 3 novembre ha in serbo un'infinità di sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Leone e il Capricorno non riusciranno a recuperare le energie. Per loro, sarà difficile lasciarsi alle spalle le difficoltà. Dovranno fare i conti con sentimenti inaspettati e con emozioni quasi ingestibili. Il Cancro e i Pesci, invece, inizieranno questa settimana nel migliore dei modi. Saranno propositivi e coraggiosi.

Oroscopo di lunedì 3 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete bisogno di confrontarvi con gli amici di sempre. Per fortuna, saranno pronti ad ascoltare le vostre parole e ad aiutarvi. Vi sentirete subito meglio.

Toro: non sarete disposti a rinunciare ai vostri sogni. Tirerete fuori gli artigli pur di contrastare gli ostacoli. Ricorrerete a soluzioni alternative, in grado di cambiare tutto.

Gemelli: l'idea di separarvi dalla persona amata non vi piacerà affatto. Sentirete il bisogno di restarle accanto e di solidificare il vostro rapporto.

Cancro: sarete forti e coraggiosi. Saprete di dover affrontare numerose prove, ma questo non vi spaventerà affatto. Al contrario, vi infonderà nuova grinta.

Leone: l'oroscopo vi consiglia di prendervi cura di voi stessi. I pensieri negativi continueranno a ripresentarsi, ma voi avrete tutte le capacità per allontanarli. Dovrete solo volerlo.

Vergine: sarete un po' nervosi. Avrete tante cose da fare e il tempo sembrerà non bastare affatto. Sarete costretti a tralasciare qualcosa.

Bilancia: la solitudine non farà per voi. Avrete bisogno di stringere amicizia con altre persone. L'oroscopo vi consiglia di non chiudere la porta in faccia a nessuno.

Scorpione: resterete un po' delusi dal comportamento del partner. Le sue parole non vi piaceranno affatto e, alle vostre orecchie, saranno prive di senso.

Sagittario: non vorrete parlare solo di lavoro. Avrete bisogno anche di concentrarvi su qualcosa di diverso.

Hobby e passioni ricopriranno un ruolo importante.

Capricorno: la stanchezza rischierà di prendere il sopravvento. Non si tratterà di una situazione piacevole, soprattutto perché farete fatica a trovare la giusta concentrazione.

Acquario: metterete al primo posto la vostra famiglia. Sarete comprensivi nei confronti delle persone care e farete di tutto per aiutare. Il vostro contributo non passerà affatto inosservato.

Pesci: avrete un'organizzazione impeccabile. Finalmente, deciderete di seguire un progetto preciso, capace di regalarvi tante piccole soddisfazioni.