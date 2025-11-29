L'oroscopo di domenica 30 novembre ha in serbo tante sorprese per i vari segni zodiacali. Il Leone e il Sagittario non riusciranno proprio a restare in silenzio: avranno bisogno di confrontarsi e di aprirsi con gli altri. Saranno vivaci ed empatici. Il Cancro e i Pesci, invece, appariranno più silenziosi e adotteranno una certa cautela perché non vorranno essere feriti nuovamente.

Oroscopo di domenica 30 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non perderete un colpo. Avrete sempre la risposta pronta e questo vi permetterà di non farvi mettere i piedi in testa da nessuno.

Se necessario, sarete disposti anche a mettere le cose in chiaro.

Toro: avrete così tanti impegni da non riuscire a rilassarvi neanche per un istante. Non saprete da che parte voltarvi ma, per fortuna, qualcuno verrà in vostro aiuto. Non allontanatelo.

Gemelli: apparirete responsabili e attenti ai bisogni degli altri. Vi prenderete cura della vostra famiglia e cercherete di creare un clima pacifico, caratterizzato da affetto e comprensione.

Cancro: non riuscirete proprio a fidarvi degli altri. Le esperienze passate continueranno a pesarvi sulle spalle. Questo vi renderà poco aperti al dialogo. Sarete tentati di fare un passo indietro.

Leone: riuscirete a conquistare tutti con la vostra simpatia.

Sarete disposti a conoscere persone nuove e a socializzare. Riuscirete a far aprire anche gli amici più timidi e impacciati.

Vergine: userete questa giornata per rilassarvi un po'. Dopo una settimana difficile, vorrete solo ricaricare le batterie. Metterete al primo posto hobby e interesse. Ci sarà spazio anche per un po' di sport.

Bilancia: sarà il momento giusto per dedicarvi ai vostri progetti. Avrete numerose idee e tutte le capacità necessarie per metterle in pratica. In questa fase, istinto e razionalità dovranno trovare un compromesso.

Scorpione: non sarete disposti a sacrificare la vostra quotidianità per il partner. Inseguirete la libertà con costanza, essendo pronti anche a rinunciare alla relazione di coppia.

Sagittario: vi piacerà stare al centro dell'attenzione. Riuscirete a fare colpo e le vostre parole non passeranno affatto inosservate. Avrete tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di leader.

Capricorno: non potrete fare a meno di pensare già alla nuova settimana lavorativa. Vi farete prendere dall'ansia e la stanchezza rischierà di sopraffarvi.

Acquario: la vicinanza delle persone care sarà importante. L'oroscopo del giorno vi consiglia di sfogarvi con loro: saranno ben disposte ad ascoltarvi.

Pesci: sarete timidi e silenziosi. Per il momento, non vorrete lasciarvi andare. Inoltre, fuggirete davanti all'idea di costruire un'eventuale relazione sentimentale.