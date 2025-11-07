L'oroscopo dell'8 novembre 2025 assegna un nove e mezzo al Toro, che avrà nuove idee, e un otto e mezzo alla Vergine, mentre un sette e mezzo all’Acquario, che mostrerà un’energia più fresca e concreta.

Segni di Fuoco

Ariete

Sentite il bisogno di concretizzare ciò che avete solo immaginato finora. Urano in Toro tocca il vostro settore finanziario e vi invita a rivedere il modo in cui gestite le risorse. Le novità economiche possono essere favorevoli se saprete adattarvi con prontezza.

Voto: 8

Leone

Il transito di Urano scuote la vostra carriera: potreste ricevere una proposta in attesa o decidere di cambiare rotta professionale.

Lasciate andare il controllo, perché i cambiamenti, anche se inizialmente destabilizzanti, aprono porte preziose.

Giudizio: 8

Sagittario

Urano vi invita a rinnovare la routine e la gestione del tempo. Non potete più ignorare il bisogno di equilibrio tra corpo, mente e impegni. Seguite i segnali del vostro corpo e cambiate abitudini con coraggio.

Voto: 7,5

Segni di Terra

Toro

Evento cruciale: Urano entra nel vostro segno. Vi aspettano mesi di rivoluzioni personali, nuove idee di libertà e cambiamenti nel modo di vivere e lavorare. Accogliete il nuovo senza paura: siete i veri innovatori dello zodiaco in questo momento.

Giudizio: 9,5

Vergine

Il cambiamento vi favorisce, purché non lo ostacoliate con troppa razionalità.

Urano in Toro vi spinge a uscire dalla zona di comfort, a viaggiare, a studiare o a scoprire nuovi orizzonti. Sperimentate, e la fortuna seguirà. Voto: 8,5

Capricorno

Urano stimola la vostra creatività e il desiderio di libertà. Potreste iniziare un progetto personale o artistico che rompe con il passato. La Luna in Gemelli vi incoraggia a comunicare di più e a farvi conoscere.

Giudizio: 7,5

Segni d’Aria

Gemelli

Urano favorisce nuove connessioni e contatti utili per i vostri progetti. La comunicazione sarà brillante e vi permetterà di ottenere risultati concreti. Attenzione solo alla distrazione: meglio un obiettivo chiaro che mille direzioni diverse.

Voto: 8

Bilancia

La giornata vi invita alla riflessione e alla diplomazia.

La Luna vi spinge a rivedere i rapporti affettivi e professionali, cercando equilibrio e chiarezza. Evitate gli scontri e affidatevi alla pazienza.

Giudizio: 7

Acquario

Il vostro pianeta guida cambia segno, portando un’energia fresca ma più concreta. Vi accorgerete che la libertà passa anche attraverso la stabilità e la cura delle vostre basi materiali. Nuove idee per la casa o il lavoro arricchiranno la giornata.

Giudizio: 7,5

Segni d’Acqua

Cancro

Urano vi sostiene nel creare legami nuovi e più autentici. Le relazioni amichevoli possono prendere una svolta inaspettata ma sincera. Non trattenete ciò che deve cambiare.

Voto: 7,5

Scorpione

Con Urano opposto al vostro segno, le relazioni e le partnership saranno in primo piano.

Alcune cambieranno direzione, altre si rafforzeranno con una verità nuova. Restate aperti e pronti a trasformarvi.

Giudizio: 8

Pesci

Urano in Toro vi porta ispirazioni pratiche: trasformerete la vostra creatività in risultati concreti e soddisfacenti. Le vostre intuizioni avranno valore tangibile se saprete organizzarle con metodo.

Voto: 8,5