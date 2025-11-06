L'oroscopo del 7 novembre 2025 assegna voto otto alla Bilancia e al Capricorno che sarà prudente, mentre sei e mezzo al Cancro che dovrebbe evitare di prendere tutto sul personale.

Segni di Fuoco

Ariete: parlate tanto, forse troppo. Il rischio è quello di reagire d’impulso o di fraintendere un messaggio importante. Prendetevi un momento per ascoltare prima di rispondere.

Voto: 7,Cancro

Leone: i dialoghi diventano intensi e carichi di emozione. Se cercate chiarezza, oggi potete ottenerla, ma solo se evitate di imporre la vostra opinione. L’equilibrio è la chiave.

Troverete una brillante soluzione a un piccolo problema.

Giudizio: 7

Sagittario: l’opposizione tra la Luna e Mercurio tocca direttamente il vostro segno: potreste sentirvi tirati da due direzioni. Fidatevi dell’istinto, ma non saltate alle conclusioni.

Voto: 7

Segni di Terra

Toro: le vostre certezze vengono messe alla prova da parole altrui o da una notizia inattesa. Restate radicati e non lasciatevi destabilizzare: la calma sarà la vostra forza.

Giudizio: 7,5

Vergine: troppe informazioni tutte insieme possono confondervi. Scegliete una cosa alla volta, filtrate e selezionate: solo così eviterete errori di valutazione.

Voto: 7

Capricorno: qualcuno potrebbe sollecitare una vostra risposta immediata, ma voi preferite ponderare.

Fate bene: la prudenza paga. Le parole vanno pesate una ad una.

Giudizio: 8

Segni d’Aria

Gemelli: con la Luna nel vostro segno siete al centro del palcoscenico mentale. Attenzione però a non contraddirvi: le vostre idee cambiano rapidamente e potreste disorientare chi vi ascolta.

Voto: 7,5

Bilancia: la comunicazione scorre brnr, ma solo se mantenete i toni sereni. Evitate di prendere posizione in conflitti che non vi riguardano in prima persona. Meglio la diplomazia che la velocità.

Giudizio: 8

Acquario: siete lucidi, ma anche un po’ inquieti. La Luna stimola la vostra fantasia, Mercurio la logica. Vi troverete una brillante soluzione a un piccolo problema.

Giudizio: 7,5

Segni d’Acqua

Cancro: le emozioni si mischiano con pensieri altalenanti.

Evitate di prendere tutto sul personale: non sempre ogni parola è una critica. Respirate e lasciate scorrere.

Voto: 6,5

Scorpione: siete osservatori attenti, ma nella giornata di domani potreste scoprire più del previsto. Usate ciò che sapete con discrezione: la verità detta nel momento giusto vale più di mille spiegazioni.

Giudizio: 9

Pesci: un dialogo o un messaggio può cambiare l’atmosfera della giornata. Non lasciate che la confusione mentale vi porti fuori rotta o vi destabilizzi: tornate al cuore, lì troverete la risposta giusta.

Giudizio: 8