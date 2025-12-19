La settimana di Natale sarà un po' impegnativa per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre per i segni del Leone e del Cancro le emozioni non si faranno attendere. Ariete e Gemelli staccheranno completamente la spina dal lavoro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025.

L'oroscopo 22-28 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Le aspettative che avete nei confronti dell'amore saranno presto esaudite. Al momento sarà bene godervi le festività senza troppi pensieri per la testa. Lo stacco completo dal lavoro nella seconda parte della settimana sarà rigenerante per la mente e per il corpo, secondo l'oroscopo.

Toro ♉ La vostra mente ora sarà completamente proiettata verso il Natale e tutto ciò che vi gravita attorno. Farete delle scelte che potrebbero influenzare in meglio i vostri rapporti interpersonali. Con il partner in particolare la tenerezza sarà protagonista indiscussa della settimana.

Gemelli ♊ Le festività vi permetteranno di staccare completamente la spina dal lavoro e dalle pressioni che si trascina dietro. Sarà il momento perfetto per sperimentare nuove amicizie e molto probabilmente anche nuove esperienze amorose. Ci saranno novità eccezionali in famiglia.

Cancro ♋ Questa settimana di Natale sarà a dir poco emozionante, per il vostro segno zodiacale. Amicizie, amori e famiglia vi daranno quella luce che solitamente vedete in parte.

Il denaro ritornerà con una nuova spinta, sfruttatelo per fare qualcosa di diverso. L'oroscopo suggerisce una giornata natalizia molto interessante.

Leone ♌ L'ambito privato sarà costellato di emozioni e di sentimenti positivi. Sarà la settimana dell'armonia in famiglia e delle promesse nella vita di coppia. L'oroscopo prevede anche una forte dose di romanticismo che sfocerà in passione senza precedenti.

Vergine ♍ Riuscirete finalmente a concedervi delle giornate di relax e di fantasia. Il vostro sogno professionale potrebbe prendere una strada che a breve si rivelerà estremamente positiva. La serenità in famiglia sarà più importante di qualsiasi altra cosa in questo momento. Mantenerla vi darà grandi soddisfazioni.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Lavorare in questa settimana potrebbe darvi piuttosto fastidio, ma il pensiero correrà sempre e soltanto alla seconda metà della settimana, alleggerendo la prima parte. Con il partner le sensazioni aumenteranno in modo drastico. Sarà più semplice per voi fare progetti di coppia.

Scorpione ♏ L'obiettivo principale di questa settimana sarà una pausa più prolungata dal lavoro, a prescindere dai festeggiamenti. Ciò di cui avete bisogno in questo momento infatti non avrà molto a che fare con i sentimenti e l'armonia, piuttosto un rilassamento totale del corpo e della mente.

Sagittario ♐ A parte qualche sfida sul posto di lavoro, la settimana si preannuncia serena nei rapporti interpersonali e abbastanza spensierata con la famiglia e con l'amore.

Avere un Natale vivace sarà l'obiettivo principale della vostra settimana, stando alle previsioni dell'oroscopo.

Capricorno ♑ Sarete molto presi dal lavoro e molto probabilmente potreste non godervi appieno le giornate di festa. L'oroscopo in amore invece si prospetta ricco di emozioni, e forse anche di un cambio di rotta positivo con il partner. Darete peso a una riflessione interiore piuttosto profonda.

Acquario ♒ Prenderete il Natale come un momento di gioia del tutto lontano dalle preoccupazioni e dai dispiaceri. La vostra dedizione totale alla preparazione dei festeggiamenti sarà un espediente per non pensare alle cose negative. In amore ci sarà una piccola, ma bellissima sorpresa.

Pesci ♓ Anche se con una vena piuttosto malinconica, questo Natale potrebbe trascorrere in modo più tranquillo rispetto ai precedenti. Il lavoro potrebbe tenervi occupati anche in momenti poco opportuni, ma potrebbe anche regalarvi delle sorprese pecuniarie niente male, secondo l'oroscopo.