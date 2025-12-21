L'oroscopo dal 22 al 28 dicembre 2025 vede un Leone riflessivo e curiosità per il Sagittario, mentre spinge la Vergine a compiere gesti affettuosi e improvvisati, ma anche progetti. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni del dettaglio.

Segni di Fuoco

Ariete: sentirete il bisogno di organizzare la vita sentimentale e familiare. Attenzione a non essere troppo severi con chi amate. Energia impulsiva e coraggiosa: vi lancerete in conversazioni profonde o iniziative che esprimono chi siete davvero.

Leone: la Luna in Capricorno vi rende riflessivi, mentre il Sole e Marte vi spingono a mantenere il controllo.

Verso la fine della settimana, la Luna in Ariete stimola entusiasmo e creatività nelle feste: divertitevi senza sensi di colpa.

Sagittario: Mercurio in Sagittario amplifica la curiosità: approfittatene per conversazioni profonde e idee innovative. La Luna in Capricorno vi ricorda di restare concreti, quella in Ariete vi regala slancio e voglia di movimento.

Simboli di Terra

Toro: fino al 25 dicembre, la Luna in Capricorno vi invita a pianificare e a consolidare i legami familiari. Dal 26, con la Luna in Ariete, emergono impulsi di spontaneità: osate dire ciò che sentite e lasciatevi sorprendere.

Vergine: energia contrastante tra dovere e cuore: Luna in Capricorno vi spinge a essere organizzati, mentre Luna in Ariete stimola gesti affettuosi e improvvisi.

Mercurio in Sagittario favorisce riflessioni e progetti futuri.

Capricorno: la Luna nel vostro segno fino al 25 enfatizza responsabilità e cura dei legami. Dal 26, l’ingresso in Ariete vi invita a rompere la routine, iniziare nuove esperienze o dialoghi sinceri con chi amate.

Segni d’Aria

Gemelli: Luna in Capricorno: attenzione ai dettagli e organizzazione in famiglia. Luna in Ariete: slancio creativo e voglia di novità nelle interazioni. Mercurio in Sagittario vi regala idee brillanti e conversazioni stimolanti.

Bilancia: tensione tra equilibrio e impulsività: la Luna in Capricorno vi fa ponderare le emozioni, Luna in Ariete vi spinge a esprimere sentimenti e desideri. Venere in Capricorno rafforza i rapporti autentici.

Acquario: contrasto tra innovazione e tradizione: la Luna in Capricorno vi ricorda di rispettare la struttura familiare, Luna in Ariete stimola libertà e iniziative indipendenti. Ideale per dialoghi sinceri e progetti futuri.

Simboli d’Acqua

Cancro: la Luna in Capricorno vi rende cauti e protettivi verso la famiglia, quella in Ariete stimola emozioni intense e voglia di vivere momenti speciali. Marte in Capricorno favorisce cura e dedizione nei rapporti.

Scorpione: intensità emotiva e lucidità mentale: Luna in Capricorno vi fa gestire bene le emozioni, Luna in Ariete vi spinge a esprimerle con coraggio. Perfetto per chiarire conflitti o rafforzare legami.

Pesci: sensibilità e immaginazione ai massimi livelli: Luna in Capricorno vi aiuta a concretizzare sentimenti e idee, Luna in Ariete stimola spontaneità e slancio creativo. Mercurio in Sagittario favorisce progetti condivisi e sogni da realizzare.