La settimana che va dall’8 al 14 dicembre 2025 sarà dominata da un’intensa energia passionale, almeno secondo le previsioni astrologiche. Per il Capricorno questo clima rappresenterà una vera svolta nei rapporti sentimentali, mentre per lo Scorpione non mancheranno piacevoli sorprese pronte a ravvivare le giornate.

L'oroscopo 8-14 dicembre, dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Nel lavoro avrete tra le mani quella soluzione capace di portarvi un buon ritorno economico. Mettervi in gioco con nuovi progetti – sia professionali che personali – vi offrirà una forte spinta di autostima.

Sul fronte privato regneranno dolcezza e serenità, ma non trascurate la salute, soprattutto nel fine settimana.

Toro ♉ Divergenze e vecchie incomprensioni con la famiglia d’origine troveranno finalmente un equilibrio. Si apriranno nuove occasioni di guadagno e prospettive lavorative di più ampio respiro. Cercate però di moderare l’impulsività e di muovervi con prudenza, soprattutto nelle relazioni.

Gemelli ♊ Avrete l’opportunità di guardarvi dentro con maggiore profondità, trovando risposte che rimandavate da tempo. In amore saprete fare scelte decisive che vi porteranno una relazione più stabile e stimolante. Anche in famiglia il clima sarà sereno. Sul lavoro gli affari mostreranno un’interessante crescita.

Cancro ♋ La settimana si aprirà con molte aspettative, anche se soltanto una parte verrà realmente soddisfatta. La vostra creatività si muoverà soprattutto nell’ambito affettivo, mentre il lavoro potrebbe passare in secondo piano. Concedetevi momenti di riflessione: saranno utili per sciogliere diversi dubbi.

Leone ♌ Confidarvi con la persona giusta vi aiuterà a lasciar andare le ombre delle settimane precedenti. Sul lavoro sarà invece il momento di dimostrare grinta e determinazione, dando maggior forza ai vostri obiettivi. Anche sul piano economico è previsto un ingresso di nuove risorse.

Vergine ♍ Durante questa settimana potreste sentirvi portati a chiudervi un po’ in voi stessi. Se questo atteggiamento può funzionare sul piano emotivo, non sarà invece possibile adottarlo nel lavoro.

Alcuni obiettivi verranno messi in pausa per un po’, ma non per questo verranno abbandonati.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ In questi giorni sentirete forte il bisogno di lavorare su voi stessi, con l’obiettivo di crescere e migliorare. Non mancheranno piccole delusioni, ma con pazienza riuscirete a passare oltre senza farvi travolgere. Gli incontri potrebbero rivelarsi poco proficui, dunque meglio evitare decisioni impulsive e ascoltare con più criterio che istinto.

Scorpione ♏ La settimana si annuncia ricca di sorprese, soprattutto sul piano sentimentale. Il lavoro richiederà molta energia, ma i risultati e la soddisfazione personale saranno ben oltre le attese. In famiglia ritroverete dolcezza e sostegno, preziosi per alimentare un clima di ottimismo.

Sagittario ♐ Le giornate scorrono con una certa leggerezza in ambito professionale, rendendo il periodo ideale per chi è agli inizi o sta imparando un nuovo mestiere. Le esperienze che vivrete saranno preziose per la vostra formazione. In amore troverete una spinta emotiva fondamentale che darà equilibrio a tutta la settimana.

Capricorno ♑ In amore si accende una scintilla capace di rendere le relazioni più vive: favoriti sia i nuovi incontri sia il rinnovarsi della passione nelle coppie già consolidate. Sul lavoro non mancheranno dubbi o esitazioni, ma saprete affrontarli con calma e lucidità, riprendendo il controllo delle vostre responsabilità.

Acquario ♒ Un certo scetticismo potrebbe affacciarsi nei rapporti familiari, ma sarà solo un momento passeggero.

A livello professionale vi troverete in situazioni serene e favorevoli, perfette per dare forma a nuove idee. Sul fronte economico sono previsti ingressi di denaro che vi permetteranno qualche gratificazione personale.

Pesci ♓ Affidarsi alle vostre sensazioni sarà la scelta giusta: la settimana porta occasioni di incontro particolarmente rare e interessanti. Una creatività vivace vi accompagnerà, influenzando positivamente anche il lavoro. Nei rapporti affettivi, soprattutto in famiglia, sarà utile adottare un atteggiamento più morbido e disponibile.