L'oroscopo dei buoni propositi del 2026 consiglia pazienza per l'Ariete e sperimentazione per il Toro, mentre al Capricorno di costruire basi solide con metodo e costanza per avere risultati duraturi.

Segni di Fuoco

Ariete: quest’anno la parola d’ordine è pazienza. Avete tanta energia e coraggio, ma il 2026 vi chiede di incanalarli con strategia. Puntate su obiettivi concreti e non lasciatevi travolgere dall’impulsività: il successo arriva se siete costanti.

Leone – Brillate di natura, ma il 2026 vi invita a scegliere bene dove mettere il vostro entusiasmo.

Concentratevi su ciò che vi rende felici e lasciate andare le distrazioni o i confronti inutili.

Sagittario – La voglia di avventura è grande, ma quest’anno serve anche coerenza. Selezionate poche idee che vi appassionano davvero e lavorate con costanza per realizzarle: sarà il modo migliore per sentirvi soddisfatti.

Segni di Terra:

Toro – È il momento di uscire dalla comfort zone e di sperimentare nuove attività. Provate cose nuove, esplorate orizzonti diversi e valorizzate le vostre capacità. Il 2026 premia chi osa, con pazienza e attenzione.

Vergine – Più semplicità, meno caos. Organizzate tempo, spazio e progetti in modo chiaro: fare ordine dentro e fuori vi darà energia e serenità.

Capricorno – L’anno è favorevole per costruire basi solide.

Dedicatevi a ciò che conta davvero, con metodo e costanza: i risultati saranno duraturi e molto soddisfacenti.

Segni d’Aria

Gemelli – Il vostro spirito curioso vi porta ovunque, ma il 2026 chiede concentrazione. Scegliete pochi progetti importanti e portateli a termine, così la vostra brillantezza avrà l’effetto desiderato.

Bilancia – Cercate armonia, ma non evitate cambiamenti. Siate autentici, definite le priorità e costruite relazioni e progetti che vi nutrono davvero. Non perdete tempi con chi non ha intenzione di costruire con voi.

Acquario – La vostra creatività è il vostro superpotere. Quest’anno è il momento di trasformare le idee in azioni concrete.

Segni d’Acqua

Cancro – Usate le emozioni come forza, non come ostacolo.

Esprimete ciò che sentite, prendetevi cura di voi e dei vostri legami soprattutto quelli duraturi : l’empatia sarà il vostro alleato migliore.

Scorpione – Il 2026 è un anno di trasformazione. Liberatevi di ciò che vi pesa, fate spazio al nuovo e affrontate le sfide con coraggio. Non temete di mettervi in gioco su attività che non avete mai provato o progetti che avevate accantonato negli anni precedenti.

Pesci – La sensibilità e la creatività sono punti forti, ma ora serve disciplina. Organizzate i sogni e fateli diventare obiettivi concreti: il risultato vi sorprenderà e vi soddisferà.