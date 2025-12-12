L'oroscopo dei tarocchi dell'amore dal 15 al 21 dicembre 2025 assegna la carta degli Amanti alla Bilancia e della Stella al Cancro, mentre quella de Il Mago per i Pesci che avrà un incontro che lo scuoterà

Segni di Fuoco

Ariete — Il Carro. Questa settimana avanzate con decisione. Se siete in coppia, chiarite un nodo fermo da tempo: voi siete pronti a guidare. Se siete single, una persona coraggiosa e diretta vi nota. Il Carro vi dice: non aspettate, agite.

Leone— Il Sole. Il Sole porta gioia, trasparenza e un amore che vi riscalda davvero. Un dialogo sincero crea un’apertura luminosa.

Single? Un incontro vi fa sentire “visti” come non accadeva da tempo. La carta vi incoraggia a essere spontanei.

Sagittario — La Temperanza. Settimana dolce e di riarmonizzazione. Le emozioni scorrono serenamente e un chiarimento calma un dubbio. Single? Un interesse delicato cresce lentamente. Temperanza vi chiede: ascoltate, fluide, unite.

Segni di Terra

Toro — La Forza. In amore sarete più sicuri e capaci di dire ciò che provate. Una relazione torna in equilibrio grazie alla vostra calma. Se siete single, attrarrete qualcuno che apprezza la vostra autenticità. Forza = amore che non teme.

Vergine— Il Giudizio. Rivelazioni. Un messaggio, una confessione o un ritorno dal passato illumina la vostra situazione affettiva.

Se siete in coppia, qualcosa si chiarisce definitivamente. Single? Una scelta vi chiama. Il Giudizio dice: rispondete.

Capricorno — L’Imperatore. Con Marte che entra nel vostro segno, l’Imperatore vi rappresenta: autorità, desiderio, stabilità. In coppia potreste prendere una decisione importante. Single? Avete un fascino magnetico e serio. L’Imperatore costruisce, non gioca.

Segni d’Aria

Gemelli— La Luna. Nell’amore emergono dubbi o intuizioni profonde. Non tutto è chiaro: la Luna vi insegna a fidarvi del vostro istinto. Single? Una persona misteriosa vi incuriosisce. Evitate conclusioni affrettate.

Bilancia — Gli Amanti. Settimana di scelte sentimentali, anche molto importanti. In coppia, un bivio richiede sincerità.

Single? Due possibilità vi attraggono. Gli Amanti dicono: scegliete ciò che vibra, non ciò che è comodo.

Acquario — La Torre. Una verità cade, ma libera. Se siete in coppia, un chiarimento mette fine a un malinteso. Se siete single, cambiate direzione improvvisamente. La Torre non distrugge: rivela.

Segni d’Acqua

Cancro — La Stella. La vostra vita amorosa si illumina. In coppia ritrovate fiducia, intimità e ispirazione. Single? Una persona sensibile e trasparente entra nel vostro campo energetico. La Stella promette speranza vera.

Scorpione — La Morte. Non spaventatevi: è una carta di rinascita. Una dinamica si chiude e voi rinascerete più leggeri. In coppia cambia un equilibrio. Single? Lasciate andare un attaccamento per accogliere altro.

Morte = trasformazione.

Pesci — Il Mago. Nuovi inizi! Se siete in coppia, avete l’occasione di ricreare complicità o avviare un progetto insieme. Single? Un incontro vi scuoterà, così brillante da farvi sorridere. Il Mago dice: tutto è possibile.