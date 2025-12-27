L'oroscopo dei tarocchi dell'amore del 2026 assegna la carta de La Torre per lo Scorpione e quella del Re di Coppe per il Leone, mentre quella de L'Appeso all'Acquario poiché il distacco creativo lo aiuta a comprendere meglio i sentimenti.

Segni di Fuoco

Ariete – Il Sole. Il 2026 per voi è luminoso e positivo: nuovi incontri portano gioia e chiarezza emotiva. Il Sole indica relazioni aperte e sincere, momenti di grande complicità e connessioni che vi rispecchiano davvero.

Leone – Il Re di Coppe. L'anno vi invita a governare il cuore con equilibrio e saggezza.

Il Re di Coppe parla di emozioni mature, relazioni stabili e passione che non scema. Chi è single può incontrare una persona che apprezza la vostra profondità emotiva.

Sagittario – Il Matto indica avventure e novità in amore. Quest’anno i nuovi incontri possono arrivare da esperienze insolite o viaggi. La chiave è essere aperti e seguire il cuore senza paura, ma mantenendo il rispetto reciproco.

Segni di Terra

Toro – Il Dieci di Coppe. Il 2026 è l’anno della soddisfazione emotiva e armonia familiare. Le relazioni importanti si rafforzano e i nuovi legami hanno buone possibilità di durare se fondati sulla fiducia e il rispetto.

Vergine – La Papessa vi invita a ascoltare l’intuito nelle questioni di cuore.

L’amore cresce con pazienza e comprensione: riflettere prima di agire porterà risultati duraturi e relazioni più profonde.

Capricorno – Il Due di Coppe è simbolo di connessione profonda e partenariato equilibrato. Le relazioni esistenti possono consolidarsi, mentre i single possono attrarre un partner che condivide valori e obiettivi simili.

Segni d’Aria

Gemelli – La Regina di Coppe. Quest’anno l’amore richiede empatia e comunicazione sincera. La Regina di Coppe indica relazioni nutrienti e capaci di crescita emotiva, soprattutto se vi aprite a condividere i vostri sentimenti con autenticità.

Bilancia – Il Giudizio parla di rivelazioni e rinascite sentimentali. Il 2026 può portare chiarimenti in relazioni confuse e nuove opportunità di amore autentico se lasciate andare il passato.

Acquario: l’Appeso indica un anno in cui la pazienza e il distacco creativo vi aiutano a capire meglio i vostri sentimenti e quelli degli altri. Nuove relazioni nascono con equilibrio se sapete osservare e comprendere prima di affrettarvi.

Segni d’Acqua

Cancro – il Dieci di Denari indica stabilità emotiva e sicurezza nel cuore. Le relazioni già solide possono rafforzarsi ulteriormente, mentre i nuovi incontri hanno potenziale duraturo se costruiti su fiducia e rispetto.

Scorpione- La Torre porta cambiamenti profondi. Alcune relazioni possono trasformarsi radicalmente o terminare, ma questo aprirà spazio a legami più autentici e profondi. È un anno di purificazione sentimentale.

Pesci – Gli Amanti. La carta simboleggia decisioni importanti e unione significativa. L’anno 2026 favorisce incontri profondi e scelte consapevoli: chi ascolta il cuore troverà relazioni molto gratificanti.