Secondo l’oroscopo di domenica 14 dicembre, i nativi dell’Ariete sono consapevoli che l'unione fa la forza, sono abili nel creare alleanze e dovrebbero usare il loro buon umore per raggiungere i propri obiettivi. I nati sotto il segno dello Scorpione sono invitati a cercare serenità, rilassare i nervi e sfruttare la loro ritrovata fiducia per cambiare prospettiva e lasciar andare le vecchie abitudini. Gli individui appartenenti al segno del Toro stanno imparando dal passato e dovrebbero fare un bilancio della situazione per apportare modifiche al loro percorso di vita.

Infine, i nati in Capricorno dovrebbero dedicarsi all'attività fisica per scaricare la tensione e fare una stima realistica dei loro sforzi passati.

Oroscopo di domenica 14 dicembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete ben consapevoli che l'unione è la vera forza e possedete una dote innata nel creare legami e alleanze produttive. È tempo di stabilire un'importante intesa. Potrebbe esservi utile fare un po' di esercizio fisico per gestire meglio le energie e ritrovare un equilibrio più stabile; prendetevi cura del benessere. Le vostre argomentazioni sono efficaci. Il buon umore si diffonde facilmente; approfittatene per impegnarvi al massimo e raggiungere i traguardi che vi siete prefissati.

Questa è anche la giornata ideale per pianificare un'attività ricreativa e passare del tempo spensierato con amici o familiari. Voto: 9

Toro – In questo periodo, state ricevendo un insegnamento significativo dalle esperienze passate. È il momento ideale per fare un bilancio della situazione attuale e apportare le necessarie modifiche alla direzione intrapresa. Sul piano fisico, dovreste concentrarvi sul potenziamento della vostra forza muscolare e flessibilità articolare. Adesso è il momento giusto per iscrivervi a un'attività sportiva che vi supporti in questo obiettivo. L'ambiente circostante vi spinge a mettere ordine, organizzare, catalogare e pulire. Questa è anche una giornata eccellente per verificare qualsiasi dato o informazione: la mente è particolarmente nitida e i sensi sono acuti.

Non esitate a seguire il vostro istinto e a riordinare i vostri spazi. Voto: 7

Gemelli – Le richieste delle persone intorno a voi rischiano di assorbire completamente la vostra attenzione. Cercate di proteggervi dall'essere sopraffatti da questa pressione esterna. Fortunatamente, la vostra energia vitale è in recupero, grazie al rinnovato ottimismo. È il momento ideale per trarre il massimo vantaggio dai propositi costruttivi che avete deciso di intraprendere. Siate voi stessi con onestà e senza inutili riserve, e concedetevi momenti di relax in compagnia di veri amici, lasciando da parte le futilità. Fate molta attenzione: dovrete fare appello alla forza di volontà per mantenere la concentrazione e non tralasciare dettagli significativi.

Voto: 6

Cancro – In questa giornata potreste avere difficoltà a mantenere la concentrazione; la mente sarà particolarmente incline a divagare. Se non riuscirete a sostenere il ritmo abituale, dovrete necessariamente compensare con un po' di meritato riposo. L'oroscopo vi consiglia caldamente di rilassarvi. Sarete particolarmente abili nel presentarvi agli altri, e questa giornata è l'ideale per stringere nuove conoscenze. Approfittatene dunque per aprirvi con naturalezza, poiché vi attendono incontri stimolanti e dialoghi molto piacevoli. Voto: 8

Previsioni astrologiche del giorno 14 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La visione positiva della vita è tornata e siete inarrestabili. Non privatevi delle gioie quotidiane, ma se il vostro obiettivo è restare in salute, dovreste valutare di introdurre un regime più equilibrato.

Una nuova prospettiva sta per presentarsi; la sicurezza che provate in voi stessi vi darà ragione e prenderete decisioni oculate. Ricordate, però, di mantenere un atteggiamento modesto e di non eccedere in presunzione con chi vi sta intorno. Voto: 8

Vergine – In questo periodo, la sfera affettiva è sotto i riflettori. Abbandonate ogni vecchio schema mentale e le vostre riserve: siate audaci e apritevi alla riscoperta dei sentimenti. Sul piano fisico, godrete di un'ottima resistenza che vi permetterà di affrontare i doveri con slancio. Tutto procede per il meglio! Attenzione, però: se continuerete a mantenere un atteggiamento eccessivamente critico e a lamentarvi, rischiate di demotivare chi vi è accanto.

Cercate di essere più rilassati e di dimostrare maggiore cordialità verso gli altri. Voto: 5

Bilancia – Prestate attenzione a possibili errori di valutazione o a tattiche poco trasparenti da parte di chi vi sta intorno; potrebbero facilmente generare confusione o malintesi. Fortunatamente, la fede e il vostro ottimismo vi rendono convinti che nulla sia irrealizzabile. Sfruttate questo slancio per condividere le idee in modo costruttivo e per rettificare eventuali inesattezze. La giornata è estremamente propizia per ogni forma di comunicazione. Potreste ricevere delle buone notizie, anche se l'atmosfera nel vostro ambiente lavorativo resta un po' instabile. Fate attenzione prima di assumervi un impegno che potrebbe rivelarsi complicato da mantenere.

Voto: 6

Scorpione – Le tensioni che avvertite intorno a voi, causate dalle persone più agitate, rischiano di disturbarvi. L'oroscopo vi consiglia di cercare un luogo sereno dove potervi concentrare e lavorare. Non dimenticate le necessità del vostro corpo: dedicare tempo allo stretching vi aiuterà a sentirvi subito meglio. È il momento di rilassare i nervi, siete eccessivamente stressati. Avete la giusta dose di fiducia per fare un passo decisivo, immaginando il vostro futuro sotto una nuova prospettiva e lasciando andare le vecchie abitudini che vi limitano. Questa profonda introspezione si rivelerà molto benefica e sarà la fonte di grande appagamento futuro.

Voto: 9

Astrologia e pagelle della giornata di domenica 14 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi state sovraccaricando di impegni, spinti dal desiderio di essere d'aiuto a tutti i costi. È il momento di lasciare che gli altri prendano l'iniziativa. Le buone azioni che state compiendo stanno già contribuendo ad alleviare la tensione interiore. Adesso, però, è fondamentale che vi prendiate cura di voi stessi. Se riscontrate difficoltà a concentrarvi sui compiti, fate un passo indietro e prendetevi una pausa, se possibile. Un altro aspetto da imparare è rifiutare una richiesta d'aiuto senza provare senso di colpa. Questo è un progresso essenziale per il benessere. Voto: 6

Capricorno – La capacità di analisi si sta perfezionando e vi permette di raggiungere rapidamente il nocciolo della questione: troverete soluzioni brillanti a ogni difficoltà.

Il desiderio di agire richiede una maggiore scarica fisica per rilassare la mente, e questa pratica vi darà un beneficio immediato. State sviluppando un'obiettività che vi spingerà ad agire in favore di tutti; le vostre idee innovative saranno accolte con favore. Potete ora fare una stima realistica e puntuale degli sforzi che avete compiuto negli ultimi ventiquattro mesi. Voto: 7

Acquario – Avrete un intuito eccezionale che vi guiderà a scoprire la verità delle situazioni. L'oroscopo vi consiglia di riporre grande fiducia nelle vostre capacità. Allontanatevi dalle influenze e dalle persone che portano negatività, poiché necessitiate di relazioni più costruttive. Adesso è il momento ideale per proseguire il vostro cammino, aprirvi agli altri con franchezza e credere in voi stessi.

Possedete ogni risorsa necessaria per comunicare i vostri sentimenti e le vostre aspirazioni, rafforzare le amicizie e i legami già presenti, svilupparne di nuovi e affrontare la routine con serenità e ottimismo. Voto: 7

Pesci – Sarete in grado di ravvivare l'ambiente familiare senza lasciarvi mettere in soggezione da chi ha un atteggiamento più rigido. Sentite che le vostre energie sono un po' altalenanti in questo periodo; per questo, è meglio evitare sforzi eccessivi e inutili, e di concentrarvi su una pianificazione a lungo termine dei vostri impegni. Le influenze astrali attuali vi rendono più sereni, disponibili e comunicativi. Sfruttate questa combinazione favorevole: avrete diverse occasioni per migliorare i rapporti interpersonali e per assistere a una svolta positiva e appagante nella vostra vita sentimentale. È il momento di cogliere l'attimo. Voto: 6.