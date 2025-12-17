Secondo l'oroscopo del 18 dicembre 2025, l'Ariete potrà contare su una comunicazione chiara con la famiglia; i nati sotto il segno del Toro manterranno una buona lucidità mentre i Pesci potranno accusare una certa stanchezza. Di seguito, approfondiamo con attenzione le previsioni per tutti i segni zodiacali.

I primi segni dello zodiaco

Ariete - Chi vive una relazione potrebbe sentire addosso qualche pressione di troppo da parte del partner. In famiglia, però, il dialogo scorre meglio del previsto. Sul lavoro è fondamentale restare concentrati e non disperdere energie: ci sono impegni da chiudere entro la giornata.

Toro - I single si muovono con grande sicurezza e fiducia nelle proprie decisioni. In coppia cresce il desiderio e la voglia di condividere. La mente è lucida e pronta a fare scelte ponderate.

Gemelli - Nel rapporto di coppia serve un pizzico di leggerezza in più: l’ironia può fare la differenza. Chi è solo tende a essere piuttosto testardo su alcune questioni. In ambito lavorativo un cambio di programma rischia di creare nervosismo.

Cancro - Alcuni aspetti del carattere possono emergere in modo inatteso, generando qualche preoccupazione in famiglia. Nel complesso, però, la giornata scorre con una buona dose di tranquillità. Sul lavoro potrebbero affiorare piccoli malumori.

Leone - Chi è in cerca dell’amore si mostra finalmente più disponibile al confronto e al dialogo.

In coppia può farsi sentire un leggero distacco emotivo. Una questione professionale si rivela più impegnativa del previsto.

Vergine - Obiettivi ambiziosi sono più vicini di quanto si pensi e possono essere raggiunti in tempi brevi. In amore regna una piacevole serenità. Sul lavoro non mancano intuizioni brillanti e idee da sviluppare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia - Un eccesso di possessività rischia di creare tensioni nel rapporto di coppia. Una telefonata inaspettata può invece regalare un momento piacevole. Chi lavora in proprio dimostra grande equilibrio e professionalità.

Scorpione - La relazione sentimentale è pronta a vivere una trasformazione importante. Sul fronte lavorativo domina un po’ di confusione.

Dal punto di vista fisico, però, l’energia non manca.

Sagittario - Con la persona amata basta uno sguardo per capirsi al volo. Ottima sintonia con una nuova conoscenza. Dal primo pomeriggio potrebbe comparire un leggero senso di stanchezza.

Capricorno - La giornata invita a brevi momenti di riflessione e introspezione. In ambito lavorativo la competizione è particolarmente accesa. La salute, invece, si mantiene su livelli molto buoni.

Acquario - Chi è single da tempo si mostra più esigente del solito. La vita di coppia procede in modo sereno e armonioso. Un problema professionale trova finalmente una soluzione positiva.

Pesci - I single possono sentirsi malinconici e affaticati. In coppia, però, non manca il buonumore e la voglia di stare insieme. Sul lavoro si attraversa una fase complessa, che richiede pazienza e sangue freddo.