Secondo l'oroscopo del 1° gennaio 2026, i nati sotto il segno del Sagittario vivranno una giornata di grandi opportunità amorose e professionali, a patto che sappiano rischiare e guardare lontano. Per quanto riguarda i nativi della Vergine, dovranno invece combattere la stanchezza e la pigrizia tipiche delle feste, cercando di alimentare la fiducia verso il partner anziché cedere a inutili sospetti. Infine, i Pesci affronteranno un momento di scarsa concentrazione sul lavoro che richiederà prudenza nelle spese, ma potranno consolarsi con un amore splendente e nuove attenzioni da parte di chi li circonda.

Oroscopo e pagelle del giorno 1° gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – Le stelle annunciano un periodo favorevole per dare stabilità e concretezza ai vostri piani. Il nuovo anno vi offrirà finalmente l'opportunità di riprendere in mano quei sogni che avevate messo da parte a causa dei troppi ostacoli incontrati. Tuttavia, non restate in attesa che le cose accadano per magia: cercate attivamente di rompere la monotonia e rinnovare la vostra routine. Ricordate che l’amore è il motore principale che vi permetterà di superare ogni sfida con estrema audacia. Voto: 8,5

Toro – Prestate attenzione a non scambiare la semplice routine per un affetto profondo. Ricordate che l'amore richiede cura e una gestione serena delle emozioni.

Questo è il periodo ideale per dedicarvi alla vostra salute e alle passioni che trascurate da tempo. Sul fronte lavorativo, sentite il bisogno di una ristrutturazione: ridefinite i vostri obiettivi e ampliate i vostri orizzonti. Vi aspettano sfide importanti; mentre alcuni potrebbero farsi scoraggiare, chi di voi resisterà raggiungerà traguardi significativi. Voto: 7,5

Gemelli – In questo periodo potreste sentirvi sopraffatti da un eccesso di stimoli lavorativi. La vostra mente pullula di iniziative, ma il rischio è quello di perdere la bussola. Prendetevi un momento di pausa per riflettere senza farvi prendere dalla smania di concludere tutto subito: il 2026 porterà ottime opportunità di guadagno.

Il segreto del successo sarà la concentrazione; dedicatevi a un solo obiettivo alla volta per non sprecare le vostre risorse. Anche in amore serve prudenza: pesate bene le parole per non ferire chi amate. Fortunatamente, è in arrivo una fase di grande vitalità che rinnoverà il vostro spirito. Voto: 7

Cancro – State finalmente per lasciarvi alle spalle l'altalena di alti e bassi che ha caratterizzato il vostro lavoro. È giunto il momento di dare una svolta alla vostra carriera con progetti inediti: d’altronde, anno nuovo significa vita nuova! Anche nella sfera affettiva inizierete a sentirvi più sicuri, vivendo la vostra relazione con una ritrovata serenità. Smettete di guardare allo specchietto retrovisore e liberatevi della nostalgia: tirate fuori la grinta e osate, perché il futuro vi aspetta.

Voto: 7,5

La giornata di giovedì 1° gennaio secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single, questo è un momento delicato: cercate di approfondire la conoscenza di chi vi circonda prima di lasciarvi andare, così eviterete inutili amarezze. Anche se le opportunità di incontrare l’anima gemella scarseggiano, non chiudetevi in voi stessi e continuate a coltivare nuove relazioni. Sul fronte pratico, prestate massima cautela a documenti e scadenze burocratiche; un piccolo dettaglio trascurato potrebbe fare la differenza. Fortunatamente, la vostra salute è al top: godetevi questa sferzata di vitalità. Voto: 7

Vergine – In queste ventiquattro ore potreste faticare a chiudere i vostri impegni; il ritmo delle festività vi sta mettendo a dura prova e il desiderio di restare sotto le coperte è forte.

Tuttavia, cercate di non assecondare troppo la pigrizia e reagite con grinta. Dedicate i momenti liberi alla persona amata, mettendo da parte ogni preoccupazione. Se la vostra dolce metà è distante, evitate di lasciarvi trascinare da inutili sospetti: ricordate che la fiducia è il carburante indispensabile per far volare il vostro rapporto. Voto: 6,5

Bilancia – Preparatevi a un'ondata di rinnovamento. Con l'arrivo del nuovo anno, molte dinamiche della vostra vita subiranno una trasformazione positiva. Imparerete finalmente a mettere da parte i tormenti interiori, accogliendo una fase di profonda serenità e benessere diffuso. In amore, i legami si faranno più intensi, permettendovi di gettare basi solide per il futuro.

Anche la carriera riceverà una spinta: le vostre intuizioni si riveleranno vincenti, quindi credeteci fino in fondo. Questa crescita professionale porterà, di conseguenza, un meritato sollievo alle vostre finanze. Voto: 8

Scorpione – Avete tutte le carte in regola per ripartire: usatele con intelligenza. Prendetevi il tempo necessario per pianificare ogni mossa, evitando decisioni impulsive. Siete capaci di far sentire il partner davvero speciale, ma fate attenzione a non essere soffocanti. Ricordate che la fiducia reciproca deve essere il pilastro fondamentale della vostra relazione. Voto: 7,5

Previsioni zodiacali e pagelle del 1° gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'oroscopo del 1° gennaio afferma che potreste trovarvi di fronte a un incontro fatidico, capace di cambiare i vostri piani.

Invece di rifugiarvi nei soliti dubbi, provate a impegnarvi seriamente per il vostro benessere futuro: se il partner è quello giusto, assumetevi il rischio di essere felici. Anche nel lavoro il periodo è fertile. Grazie alla vostra capacità di guardare lontano, i grandi progetti sono a portata di mano. Sfruttate quella marcia in più che vi sentite addosso per raggiungere i traguardi che meritate. Voto: 9

Capricorno – Spesso tendete a trascurare il vostro benessere fisico e mentale, dimenticando che siete esseri umani e non macchine instancabili. È giunto il momento di staccare la spina: non potete farvi carico di ogni minima responsabilità. Anche in amore, cercate di andare oltre le semplici attrazioni del momento, che spesso si rivelano vuote, per concentrarvi su legami più profondi.

Voto: 6,5

Acquario – Sul fronte lavorativo sta per iniziare un periodo fortunato che porterà benefici anche alle vostre finanze. Sentirete un forte desiderio di svagarvi e assaporare ogni momento della giornata. In questo periodo, l'amore diventa la vostra priorità: è il momento giusto per progettare qualcosa di duraturo insieme a chi amate. Liberatevi dei vecchi timori e chiudete definitivamente con quei legami che vi hanno causato solo preoccupazioni. Il cambiamento che aspettavate comincia adesso. Voto: 8

Pesci – State attraversando una fase di scarsa lucidità professionale che vi rende un po' pasticcioni. È solo un momento di fiacca psicofisica, quindi evitate passi falsi, in particolare con il portafoglio.

Fortunatamente, l'amore brillerà in questo nuovo anno. Approfittate del tempo libero per fare ciò che vi fa stare bene e non sottovalutate i segnali di chi vi sta cercando: qualcuno desidera profondamente la vostra compagnia. Voto: 6,5