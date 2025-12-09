L'oroscopo di sabato 20 dicembre 2025 annuncia, nuove collaborazioni per l'Acquario e un viaggio per l'Ariete, mentre invita al Cancro di prendersi più cura di se stesso con un nuovo equilibrio fisico e mentale.

Segni di Fuoco

Ariete: questa Luna Nuova vi invita ad allargare i vostri orizzonti: nuovi studi, un progetto ambizioso o un viaggio che rinnova la mente. Vi sentirete più coraggiosi e disponibili al cambiamento. È un momento per dire sì a ciò che vi ispira.

Leone: la Luna Nuova porta creatività e desideri affettivi. Potreste iniziare un nuovo percorso artistico, amoroso o personale.

Vi sentirete più spontanei e più disposti a farvi vedere per ciò che siete davvero.

Sagittario: Luna Nuova nel segno: è il vostro vero Capodanno astrologico personale. È tempo di ricominciare, riscrivere obiettivi, liberarvi da ciò che vi limita. Tutto ciò che nasce ora ha una forza speciale. Sentirete il bisogno di essere autentici, veri e diretti.

Simboli di Terra

Toro: questa Luna Nuova mette al centro accordi, finanze condivise e trasformazioni personali. Vi invita a lasciare andare un vecchio timore per accogliere un nuovo modo di gestire potere, risorse e intimità. Potreste chiudere definitivamente qualcosa che non serve più.

Vergine: la Luna Nuova porta un nuovo inizio domestico o legato alla famiglia.

Potreste decidere di modificare ritmi, dinamiche interne, o persino valutare un cambiamento di casa. Vi viene chiesto di creare un ambiente più leggero e coerente con ciò che siete oggi.

Capricorno: per voi questa Luna Nuova è un momento di preparazione: si chiude un ciclo emotivo e se ne apre uno che culminerà con il Sole che entrerà nel vostro segno il giorno dopo. È un invito al silenzio, alla concentrazione, a rilasciare ciò che non è più vostro. Una rinascita è vicinissima.

Segni d’Aria

Gemelli: essendo la Luna Nuova nel settore delle relazioni, possono aprirsi collaborazioni, incontri o chiarimenti importanti. È il momento perfetto per fare un passo verso l'altro, ma anche per capire cosa desiderate davvero da un rapporto.

Bilancia: nuovi progetti, nuove idee, nuove comunicazioni: la Luna Nuova accende la mente. Potreste dare il via a un corso, un viaggio, un’intuizione professionale, un dialogo chiarificatore. Vi sentirete più ottimisti e pronti a condividere ciò che sapete.

Acquario: questa Luna Nuova porta nuove collaborazioni sociali o progetti di gruppo. È tempo di unirvi a persone che condividono i vostri ideali. Potreste anche far nascere un’idea che crescerà nel 2024. Vi sarà chiaro chi merita di stare nella vostra cerchia.

Simboli d’Acqua

Cancro: la Luna Nuova riguarda la vostra vita quotidiana: abitudini, lavoro, benessere. È il momento ideale per ricominciare da zero con una nuova routine, un nuovo equilibrio fisico o mentale.

Vi viene chiesto di prendervi più cura di voi.

Scorpione: questa Luna Nuova illumina il tema delle risorse personali: denaro, sicurezza, valore personale. Potreste iniziare un nuovo approccio economico o un nuovo progetto che costruisce stabilità. È un invito a credere di più nel vostro talento.

Pesci: la Luna Nuova agisce sulla realizzazione professionale: un nuovo percorso inizia, una scelta si chiarisce, una porta si apre. Sarete più ispirati e più pronti a seguire una vocazione. È il momento di ascoltare un’intuizione importante.