Il nuovo anno si avvicina e profuma di novità, di sogni che prendono forma e di quella frizzantezza tipica dei giorni in cui si srotolano luci e buoni propositi.

L'oroscopo del 2026 scintilla di movimenti astrali importanti, ma mantiene un’atmosfera morbida e accogliente: Giove porta ottimismo, Saturno invita a scegliere con calma ciò che conta davvero, mentre Urano e Nettuno aggiungono un tocco di magia e cambiamento, come una neve leggera che trasforma il paesaggio senza far rumore.

L’anno che arriva promette sorprese, romanticismo e nuove occasioni, con un ritmo fluido e luminoso.

Passione e verità caratterizzano il periodo per i nativi Pesci, che potranno gettare basi solide per un rapporto rinnovato, mentre il Leone non smetterà mai di pensare e sognare, sia in amore che nel lavoro. Giove spingerà i nativi Cancro a fare la cosa giusta, mentre Scorpione dovrà sfruttare le opportunità che arriveranno nella prima parte dell'anno.

Previsioni oroscopo 2026 segno per segno

Ariete: il nuovo anno non inizierà sotto le più rosse aspettative per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si troverà in quadratura, aprendo a qualche piccola discussione. Tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera ritroverete la bussola, e vi avvierete verso un'estate interessante per nuove conquiste e chiudere l'anno con nuove aspettative.

In ambito lavorativo Giove sarà in quadratura fino a giugno. Alcuni progetti avranno bisogno di tempo prima di trovare la loro strada, ma quando ci riuscirete, avrete grandi idee e potenzialità da portare a compimento. Voto - 8️⃣

Toro: il 2026 inizierà molto bene per voi grazie a Venere in trigono, che porta stabilità e radicamento nella vostra relazione di coppia. Qualche perplessità potrebbe farsi sentire, ma voi siete forti, e potrete superare facilmente ogni ostacolo. Se siete single i cambiamenti planetari vi aiuteranno a superare incertezze e mettere le basi per un futuro migliore. Nel lavoro sarete in grado di consolidare alcuni progetti in corso d'opera, ma attenzione alle nuove iniziative che arriveranno, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando il pianeta Giove sarà in quadratura.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il transito di Urano nel vostro segno cambierà molte cose nei vostri progetti professionali. Sarete concentrati sui vostri progetti, soprattutto quelli a lungo termine. Il passaggio di Giove in sestile a partire dal mese di luglio vi permetterà di esaltare le vostre potenzialità. In amore non sarete sempre il partner perfetto, ciò nonostante farete sempre del vostro meglio per cercare di vivere una relazione sincera e affiatata. Se siete single il dialogo con la vostra fiamma potrebbe stimolare qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Giove sarà dalla vostra parte nella prima parte dell'anno, spingendovi a fare la cosa giusta per rendere unico questo 2026. In amore, soprattutto voi single, fatevi avanti, soprattutto se ritenete che la persona che avete davanti e che vi frequenta già da un po’ di tempo sia quella giusta.

Sul fronte professionale una grande energia creativa potrebbe cambiare le cose, soprattutto durante l'estate, con nuovi progetti che possono cambiare le vostre ambizioni. Voto - 8️⃣

Leone: il vostro 2026 sarà caratterizzato da sogni e speranze per voi nativi del segno. Avrete modo di pensare tanto, ma dovrete anche agire. In amore, se c'è una persona importante nella vostra vita, fatevi avanti, perché non potrete stare ad ammirarla per sempre. Arriveranno mesi importanti per l'amore, in particolare quelli estivi, per dare una svolta alla vostra vita amorosa. Sul fronte professionale è arrivato il momento di consolidare alcuni progetti ormai nel cassetto da tempo. Sognate, trovate nuove idee, ma cercate di agire finché siete in tempo.

Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta Venere sarà dalla vostra parte all'inizio dell'anno, aprendo a numerose speranze, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Intimità, affetto e relazioni sincere vi aiuteranno a rafforzare importanti legami. Dovrete però essere pronti ad affrontare periodi di tempesta, perché Venere non sarà sempre così appagante, soprattutto nella seconda parte dell'anno. In quanto al lavoro, potreste dare il giusto valore ad alcune mansioni. Idee pratiche e concrete potrebbero cambiare le carte in tavola e rendere più interessanti le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo nuovo anno non inizierà al meglio a causa dell'influenza negativa di Venere in quadratura. Ma voi siete sempre ottimisti, e pronti a cogliere le occasioni che verranno, e con l'arrivo della primavera, avrete modo di fiorire e vivere la vita con maggiore fascino e magnetismo.

Qualche momento di burrasca non mancherà, ma l'importante sarà superare gli ostacoli assieme alla vostra anima gemella. In quanto al lavoro saprete come esporre le vostre idee, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando Giove sarà favorevole, e porterà quel pizzico di fortuna che serve per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: le ambizioni per questo 2026 saranno tante per voi nativi del segno. Sarà però anche un periodo di riflessione e maturità, per capire quale direzione prendere nella vita, se abbracciare novità e lasciare qualcosa alle spalle. In amore avrete bisogno di costruire relazioni vere, autentiche, che possono durare nel tempo. Anche se a volte potrebbe esserci qualche incomprensione, affrontare i problemi insieme vi sarà di grande aiuto.

In quanto al lavoro organizzerete quest'anno per cercare di migliorare ulteriormente la vostra situazione, sfruttando la posizione favorevole delle stelle. Approfittate della prima parte dell'anno, quando Giove sarà in trigono. Voto - 9️⃣

Sagittario: nella prima parte di questo 2026 tenderete a godervi quanto di buono siete riusciti a fare nel precedente anno. Attenzione però a non poggiarvi troppo sugli allori, soprattutto al lavoro. Utilizzate questo periodo anche per buttare giù nuove idee, nell'attesa che Giove vi dia quella marcia in più nei mesi estivi. Sul fronte amoroso costruirete una relazione molto legata all'equilibrio. Senza impulsività, ma con tanta naturalezza, cercherete di vivere un rapporto autentico, sincero.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali molto interessanti per questo 2026 secondo l'oroscopo. Nei primi mesi dell'anno sarete pervasi dall'energia romantica di Venere per vivere relazioni autentiche, basate sul dialogo, la stabilità, ma soprattutto l'amore. L’anno offre l’opportunità di trasformare i legami, mettere radici, a patto di essere sinceri e autentici nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà buon potenziale, ma anche tanti ostacoli da affrontare. Con motivazione e determinazione potrete avviare progetti importanti, ma attenzione a Giove, soprattutto nella prima parte dell'anno, che potrebbe ostacolarvi. Voto - 7️⃣

Acquario: vita amorosa che metterà in evidenza voglia di avventure, di libertà, da condividere insieme a una persona speciale.

Venere navigherà in buone posizioni nella prima parte dell'anno, portando qualche occasione sorprendente. Fate un po’ d'attenzione però nella seconda parte dell'anno, quando potrebbe insorgere qualche incertezza dettata da Giove in opposizione. Anche nel lavoro sarete più ambiziosi, ma dovrete stare comunque all'erta da possibili ostacoli difficili da superare. In ogni caso, non rinunciate alle occasioni che potrebbero arrivare. Voto - 7️⃣

Pesci: l'ultimo anno non si è chiuso nel migliore dei modi. Adesso cercherete di risollevare le cose per questo 2026, imparando dai vostri errori, migliorando dove potete. Passione e verità saranno fondamentali in questo periodo in amore. Le stelle saranno in buon aspetto nella prima parte dell'anno, e vi aiuteranno risolvere le faccende in sospeso.

Non sempre però potrete pretendere una relazione appagante, questo dovrete capirlo. Per quanto riguarda il lavoro l'anno inizierà a rilento, ma in generale, ci saranno grandi opportunità da sfruttare, alla quale non potrete rinunciare per poter elevare la vostra posizione. Voto - 7️⃣