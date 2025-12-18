Secondo l'oroscopo dell'anno 2026, i Pesci affronteranno un percorso di maturità interiore e stabilità economica, coronando sogni legati alla casa e alla carriera grazie alla costanza. I nativi della Bilancia esploreranno la propria creatività e otterranno successi professionali, pur dovendo gestire con attenzione la salute e le relazioni affettive. I nati nel segno dello Scorpione invece saranno protagonisti di una vera metamorfosi, che tra colpi di scena lavorativi e viaggi stimolanti, permetterà loro di trasformare il talento in profitto.

Previsioni zodiacali e pagelle dell'anno 2026: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Il 2026 si prospetta come un periodo di profonda evoluzione personale. Sarete investiti da un’ondata di creatività che vi spingerà a esplorare nuovi orizzonti; non escludete la possibilità di monetizzare i vostri talenti emergenti, acquisendo fama e prestigio. Tuttavia, l'oroscopo suggerisce di gestire con cura i legami affettivi per evitare tensioni evitabili. Il lavoro e la salute richiederanno una gestione oculata a causa di alcuni alti e bassi fisiologici. È importante non sottovalutare i segnali di affaticamento fisico, specialmente a livello posturale. La buona notizia riguarda la parte conclusiva dell'anno: il supporto degli amici e una serie di circostanze fortunate vi permetteranno di chiudere l’anno in bellezza.

Le prospettive di carriera sono eccellenti e, superate le incertezze iniziali, la seconda metà dell'anno favorirà scatti di carriera e investimenti lungimiranti. Voto: 8

Scorpione – Il 2026 si preannuncia come un capitolo di profonda metamorfosi, capace di scuotere sia l'ambito professionale che quello privato. Sotto l’influenza dei nodi lunari, potreste sentire il bisogno di allontanarvi dalle vostre radici per inseguire una promozione o nuovi percorsi accademici; non escludete colpi di scena o cambi di rotta improvvisi nella vostra carriera. Fino all’inizio di giugno, la posizione di Giove favorirà l'introspezione: sarà il momento perfetto per scavare dentro di voi e far emergere abilità che non sapevate di possedere.

Con l'estate, il vento cambierà a vostro favore: la fortuna busserà alla porta e le difficoltà inizieranno a svanire, aprendo la strada a viaggi stimolanti e nuove avventure. Se avete un progetto creativo nel cassetto, quest’anno avrete il coraggio di trasformarlo in un business redditizio. Unico accorgimento: agite con diplomazia per evitare tensioni inutili in famiglia o con i colleghi. Voto: 8

L'anno 2026 dal punto di vista dell'oroscopo: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Il 2026 vi invita a rimboccarvi le maniche, promettendovi in cambio grandi soddisfazioni nel settore lavorativo. La prima parte dell'anno sarà dedicata alla vostra formazione; questo investimento su voi stessi darà i suoi frutti dopo giugno, quando le nuove competenze si trasformeranno in entrate economiche.

Non tutto sarà però in discesa: Saturno suggerisce di essere cauti se state pensando di acquistare casa o investire in nuovi asset, poiché potreste incontrare qualche ostacolo burocratico. Mentre la vostra carriera avanza con energia, sentirete il bisogno di guardarti dentro, esplorando filosofie o religioni diverse. Tenete presente che i vostri spostamenti verso mete lontane potrebbero non andare come previsto, quindi siate flessibili. Nella vita quotidiana, puntate sulla diplomazia per gestire i rapporti con chi vi sta vicino, specialmente con i parenti stretti. Voto: 7,5

Capricorno – Il 2026 si preannuncia come un anno di grandi ambizioni e traguardi. Con il Nodo Lunare Nord nel settore finanziario, sentirete una forte spinta a far crescere il patrimonio.

Tuttavia, fate attenzione: questo influsso potrebbe rendervi un po' troppo schietti nel parlare o sregolati a tavola. Grazie a favorevoli congiunzioni astrali, le entrate arriveranno da diverse direzioni, come lasciti, regali o investimenti azzeccati; nei primi sei mesi dell'anno, inoltre, non escludete proposte professionali da oltreconfine. Da giugno in poi, il cielo vi incoraggia a lanciare nuovi progetti o attività extra. Anche se il Nodo Lunare Sud potrebbe alimentare qualche piccola ansia, vi regalerà un intuito infallibile per le scelte importanti. Consiglio d’oro: imparate a risparmiare ciò che guadagnate per proteggervi da uscite impreviste.

Voto: 8,5

Astrologia per l'anno 2026: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Grandi opportunità vi attendono nel 2026. Grazie alla posizione del Nodo Lunare Nord, la vostra personalità brillerà, permettendovi di raggiungere traguardi ambiziosi con estrema facilità. Sebbene le vostre finanze beneficeranno di un netto miglioramento grazie al favore di Giove, dovrete gestire con oculatezza il portafoglio per evitare che i guadagni sfumino in acquisti non necessari. Considerate seriamente di diversificare i vostri risparmi in investimenti sicuri. Per quanto riguarda la vita sentimentale, preparatevi a un periodo un po' turbolento: il dialogo con il partner richiederà impegno e cura costante. Non scoraggiatevi, però, perché dal 31 ottobre 2026 il clima affettivo migliorerà drasticamente, portando armonia e stabilità nelle vostre relazioni.

Voto: 8

Pesci – Quest'anno il cielo vi chiede di guardare dentro di voi con onestà. Sentirete il peso di Saturno che invita alla stabilità, portandovi a preferire la precisione al caso. È un periodo di crescita interiore in cui le vostre paure smetteranno di spaventarvi se saprete accoglierle. Sebbene la forma fisica possa subire qualche alto e basso, la vostra situazione economica appare in netta ascesa: il sogno di una casa nuova o di una ristrutturazione importante è finalmente a portata di mano. Il successo professionale sarà il giusto premio per la costanza che dimostrerete. Anche la vita privata brillerà: dal 2 giugno i cuori solitari avranno ottime chance di fare incontri speciali, mentre chi studia vedrà riconosciuti i propri sforzi.

Esprimete il talento senza riserve, ma fate attenzione a non disperdere energie e risorse in acquisti inutili. Se coltiverete l’arte della pazienza, questo periodo si rivelerà uno dei più costruttivi degli ultimi tempi. Voto: 9