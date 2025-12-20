Secondo l'oroscopo del 21 dicembre, i nati sotto il segno del Toro vivranno una giornata serena nei sentimenti e di grande successo professionale, sostenuti da una forma fisica eccellente. I Gemelli dovrebbero sfruttare la propria creatività per migliorare le finanze, facendo però attenzione a pesare le parole con il partner e a tenere lontane le persone invadenti. I nativi del Cancro, infine, potrebbero ricevere visite dal passato che porteranno vivacità, ma dovranno essere prudenti con le spese per evitare acquisti superflui.

Oroscopo e pagelle del 21 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata la sorte vi sorride benevola: spetta soltanto a voi darvi da fare per non lasciarvi sfuggire le opportunità che si presenteranno. In ogni caso non siate frettolosi soprattutto se avete obiettivi ben precisi. Calma e pazienza anche con il partner, qualche piccola incomprensione potrebbe turbare le feste. Voto: 7,5

Toro – Giornata serena per le questioni di cuore, un po' di attenzione in più per chi vi sta accanto. Ogni vostro progetto è destinato a decollare, specialmente in ambito professionale. Non permettete alle insicurezze di frenarvi: è il momento di agire con audacia e determinazione. Siete sostenuti da una vitalità invidiabile e da una condizione psicofisica eccellente, che vi permetteranno di affrontare ogni sfida con slancio.

Voto: 8,5

Gemelli – Se dovete prendere delle decisioni importanti, questo è il momento giusto. Avete molta creatività e proprio per questo le vostre finanze miglioreranno. Con il partner dovete gestire bene le parole. Una frase detta male potrebbe far nascere scintille. Sistemate definitivamente gli intrusi che troppo spesso si impicciano della vostra vita. Voto: 7,5

Cancro – Vi attende un periodo particolarmente vivace sul fronte delle relazioni. È molto probabile che una vecchia conoscenza o un amore del passato torni a bussare alla vostra porta, portando con sé una ventata di leggerezza e facendovi sentire nuovamente al centro dell'attenzione. Dovete solo capire cosa volete e tutto diventerà facile.

Prestate maggiore cautela alla gestione del portafoglio. Avete la tendenza a lasciarvi trasportare dallo shopping compulsivo, accumulando spesso oggetti superflui. Cercate di moderare le uscite e di riflettere bene prima di ogni acquisto per evitare inutili sprechi. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche per la giornata di domenica 21 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Finalmente trovate il coraggio di costruire qualcosa in più con la persona che amate. L’amore vi darà la forza di superare ogni difficoltà. L’oroscopo vi consiglia di non dare ascolto a chi vi scoraggia e seguite il vostro cuore. Novità anche nel lavoro. Una conferma, da tempo attesa, arriverà di sicuro portando anche qualche soldino in più.

Voto: 8,5

Vergine – In ambito sentimentale, ultimamente avete dato prova di scarsa pazienza; tuttavia, ricordate che la responsabilità non ricade sempre e solo sugli altri. Cercate di riflettere con maggiore profondità e non lasciatevi scoraggiare dalle prime difficoltà che incontrate lungo il cammino. Giorno dopo giorno, impegnatevi a coltivare l'umiltà e a smussare la vostra severità. Prima di compiere passi azzardati, assicuratevi di non abbandonare una strada sicura per un'incerta: analizzate con cura ogni dettaglio per evitare che il futuro possa riservarvi inutili rimpianti. Voto: 6

Bilancia – È il momento di dire basta a una storia complicata e che vi toglie il sonno e la serenità. Avete concesso numerose opportunità, ma purtroppo non hanno portato a nulla.

Accettate il fatto che alcune persone non cambiano e smettete di sperare nell'impossibile. Mettete i piedi per terra e iniziate un nuovo progetto. Una bella novità potrebbe essere a portata di mano, dovete solo afferrarla. Voto: 6,5

Scorpione – Nei mesi scorsi vi siete lasciati andare, ora è giunto il momento di mettervi in carreggiata e prendere la via giusta. La vostra insofferenza ha influito negativamente su chi vi interessa. È il momento di riprendere un discorso lasciato per stanchezza. Se siete in cerca di un lavoro, guardate bene tra le vostre conoscenze, qualcuno potrebbe aiutarvi. Voto: 6,5

La giornata di domenica 21 dicembre secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se ci sono stati problemi di cuore per colpa di un partner poco presente, è finalmente giunto il momento del vostro riscatto.

Ovviamente non fate chiodo schiaccia chiodo, non sarebbe produttivo. Le occasioni sono tante, ciò che conta è fare una buona scelta. Nel frattempo, incanalate le vostre energie nell’attività fisica: prendervi cura del corpo non solo vi farà sentire più attraenti, ma darà una spinta incredibile al vostro umore e alla vostra autostima. Voto: 7,5

Capricorno – Dopo un periodo caratterizzato da nervosismi e piccole tensioni, finalmente state per accogliere una fase di meritata serenità. Siete presi da decisioni importanti che riguardano il futuro. La convivenza spesso fa paura, affrontatela con sincerità. Molto spesso fa bene al cuore farsi scivolare le cose addosso. Voto: 8

Acquario – Una persona che avete allontanato potrebbe darvi fastidio e crearvi disagi, dicendo cose non veritiere su di voi.

Chi si comporta così non è degno della vostra attenzione, quindi voltate pagina senza esitazioni, anche qualora cercasse di tornare sui propri passi chiedendo perdono. È il momento ideale per concentrare le vostre energie su un nuovo progetto professionale e per organizzare una gita fuori porta, così da ricaricare le pile e liberare la mente. Voto: 6,5

Pesci – In questo periodo, sembra che il settore sentimentale non stia seguendo la direzione sperata. Forse la vostra mente è altrove, e questa mancanza di focus finisce per alzare un muro invisibile verso chi vorrebbe conoscervi meglio. Difendete con orgoglio la vostra indipendenza e i vostri spazi, ma questa spinta verso l'autonomia nasce, probabilmente, da un’incertezza di fondo: non avete ancora stabilito quale strada intraprendere per il vostro futuro.

L’idea di una convivenza o di un legame troppo stretto vi spaventa, facendovi sentire quasi soffocare dalle responsabilità. Tuttavia, ricordate che la priorità resta il vostro equilibrio interiore: cercate di restare sereni e, soprattutto, evitate di sbarrare la strada alle emozioni per paura di perdere voi stessi. Voto: 5,5