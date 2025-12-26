Secondo l'oroscopo del 28 dicembre 2025 il Toro è di malumore, il Leone è molto sereno con la famiglia e lo Scorpione ha una buona energia.

Di seguito, approfondiamo tutti i dettagli dei segni di questa giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la giornata può portare molta più chiarezza del previsto. I cuori solitari possono affrontare con calma alcune questioni. Il campo lavorativo può essere abbastanza movimentato.

Toro: un leggero malumore può arrivare all'improvviso. Chi fa parte di una coppia è pronto a realizzare dei nuovi progetti insieme al partner.

Chi lavora in proprio è molto stressato.

Gemelli: si possono fare delle nuove esperienze insieme agli amici. La sfera professionale può essere affrontata con una leggera stanchezza. L'umore è abbastanza malinconico e il fisico non è proprio perfetto.

Cancro: con la famiglia sono probabili delle liti improvvise. Sull'ambito lavorativo è in corso una crescita molto soddisfacente. Per ritrovare la serenità è opportuno fare un semplice massaggio al corpo.

Leone: in famiglia, l'atmosfera è molto serena. Dei momenti di nervosismo sono possibili sul campo lavorativo. Praticamente perfetta è la salute e invece l'umore è abbastanza felice.

Vergine: un regalo inatteso può creare tanto imbarazzo. Per la sfera sentimentale è arrivo il momento giusto per riflettere con attenzione.

Un nuovo progetto di lavoro è accettato con molto entusiasmo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione è abbastanza triste. Con la famiglia è presente molta più armonia del solito. Sull'ambito professionale possono arrivare delle lievi complicazioni.

Scorpione: i single hanno delle emozioni profonde e dolci nei confronti di una nuova amica. Dei progetti di lavoro possono regalare le soddisfazioni sperate. In questa giornata è presente una buona energia.

Sagittario: dei momenti indimenticabili possono essere vissuti con la persona amata. La sfera lavorativa procede in modo dinamico. Dei leggeri malesseri possono essere risolti molto velocemente.

Capricorno: si possono condividere alcuni ricordi insieme agli amici.

Chi fa parte di una coppia è disorientato dai comportamenti della dolce metà. L'ambito lavorativo procede in modo abbastanza noioso.

Acquario: la possessività per il partner è davvero troppa. I single possono riflettere e successivamente prendere una decisione. Un progetto di lavoro risulta essere molto interessante.

Pesci: chi cerca l'amore è più socievole del solito. La sfera professionale può affrontare alcune complicazioni. Una passeggiata insieme alla persona amata può essere rilassante.