Secondo l’oroscopo del 31 dicembre, i nativi del Cancro possono sfruttare la propria creatività e calma per realizzare i sogni lavorativi, mentre in amore devono mostrarsi premurosi ma moderati. I nati sotto il segno del Toro affrontano la stanchezza con determinazione, puntando alla prudenza finanziaria e cercando di ritrovare la serenità di coppia attraverso la pazienza, evitando polemiche. Infine, i Gemelli godono di un periodo florido per la carriera e le finanze, ma in amore devono evitare di essere troppo critici o di isolarsi, imparando ad apprezzare i difetti del partner.

Oroscopo e pagelle del giorno 31 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Sentirete un’intesa immediata e fortissima verso qualcuno che ha catturato il vostro interesse. L'entusiasmo sarà tale da impedirvi di analizzare subito la natura del legame, ma fate attenzione a non idealizzare troppo chi avete davanti. Il rischio di confondervi è alto, quindi muovetevi con prudenza: presto inizierete a vedere le cose sotto una luce diversa. Nel frattempo, godetevi questa nuova avventura senza troppe aspettative. Buone notizie sul lavoro: i risultati che tanto avete inseguito sono finalmente a portata di mano. Voto: 7,5

Toro – Nonostante la stanchezza e le tensioni minaccino il vostro equilibrio, dimostrerete una determinazione d’acciaio nel portare a termine ogni compito.

Sul fronte lavorativo si prospettano occasioni stimolanti, anche se è consigliabile gestire le finanze con prudenza. Per quanto riguarda i sentimenti, cercate di non essere impulsivi: la serenità di coppia tornerà con un po' di pazienza, riaccendendo anche la passione. Invece di alimentare polemiche, sentirete solo il bisogno di stringere a voi chi amate. Voto: 7

Gemelli – State attraversando una fase positiva per quanto riguarda finanze e carriera. Approfittatene per liberare il vostro spirito creativo e godetevi la stabilità di un guadagno costante, una vera fortuna nei tempi attuali. Sul fronte sentimentale, invece, la situazione appare un po' sottotono: evitate però di isolarvi, perché il silenzio rischierebbe solo di alimentare i malintesi.

Non siate troppo severi con il partner e non cercate il pelo nell'uovo; ricordate che spesso sono proprio i piccoli difetti a rendere una persona unica e affascinante. Voto: 7

Cancro – Questo è il momento ideale per sfruttare la vostra creatività sul lavoro, rendendo ogni compito più semplice del previsto. Grazie alla vostra proverbiale tranquillità, avete la capacità di dare forma ai vostri sogni senza farvi travolgere dallo stress. Per quanto riguarda l’amore, dedicate tempo a chi è appena entrato nella vostra vita: siate premurosi ma misurati. Ricordate che la moderazione è fondamentale per non dare un'impressione sbagliata di voi.

Voto: 8

La Vigilia di Capodanno secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avete molti piani in mente e tanta voglia di fare. Il cuore è il vero motore dei vostri successi e l'intesa con il partner è talmente naturale da superare ogni spiegazione verbale. Sul fronte lavorativo, nonostante le incertezze del periodo, dimostrate una notevole capacità di iniziativa. Cercate però di restare con i piedi per terra per quanto riguarda il portafoglio: evitate di alimentare aspettative di guadagno troppo ambiziose o premature. Voto: 8

Vergine – Questo è il momento ideale per ritrovare fiducia nelle vostre capacità professionali. Risolvendo una questione economica in sospeso, riuscirete finalmente a sbloccare una situazione che vi trascinate dietro da troppo tempo.

In amore, le cose potrebbero non andare per il verso giusto, ma non scoraggiatevi: armatevi di pazienza e mostrate spirito d'iniziativa verso chi vi circonda. Non temete di osare o di chiedere scusa se necessario. La sincerità sarà la vostra carta vincente; il partner potrebbe proprio aspettare un vostro segnale. Voto: 7

Bilancia – In questo periodo vivrete momenti significativi che toccheranno le corde del vostro cuore. Sentirete il desiderio di rinnovarvi, abbandonando finalmente le vecchie abitudini che vi annoiano. Cercate di stare alla larga dai piccoli conflitti familiari per ritrovare la serenità. Per quanto riguarda la carriera, la vostra capacità di analisi vi permetterà di risolvere ogni questione in sospeso.

Se avete una richiesta importante da fare, non esitate: le stelle sono dalla vostra parte. Voto: 8,5

Scorpione – State attraversando una fase di apatia in cui sentite il bisogno di fermarvi per pianificare con calma i vostri prossimi passi. Questo momento richiede pazienza e una buona dose di flessibilità. Fate attenzione: tensioni legate alla gelosia o preoccupazioni economiche in ambito familiare potrebbero destabilizzarvi. Se vi riconoscete in questa descrizione, intervenite subito per evitare che la situazione peggiori e diventi difficile da gestire. Voto: 6

Previsioni astrali per il giorno della Vigilia di Capodanno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Fra i mille impegni quotidiani, rischiate di mettere l'amore in secondo piano.

Se non volete incrinare il rapporto, sforzatevi di rimettere i sentimenti al centro della vostra attenzione. Sul lavoro potreste sentirvi un po' smarriti; fate chiarezza nei vostri pensieri e affrontate quelle vecchie questioni rimaste in sospeso: ne uscirete più sereni. Per quanto riguarda il portafoglio, meglio evitare spese azzardate in questo periodo. Voto: 6

Capricorno – Se siete in attesa di un riscontro professionale, puntate tutto su una gestione meticolosa dei vostri impegni: sarà la vostra carta vincente. Si apre un capitolo decisamente favorevole per le vostre finanze e anche il cuore tornerà a battere forte. Potreste incontrare la persona della vita ma, se dovesse rivelarsi solo un’avventura passeggera, godetevi il momento senza rimpianti.

Voto: 9

Acquario – Attenzione ai sentimenti: se siete stati poco presenti, correte ai ripari prima che il partner si spazientisca sul serio. Anche se qualche incertezza domestica porterà un po' di nervosismo, basteranno la vostra buona volontà e un bel sorriso per riportare il sereno. La nota positiva? Siete pieni di energia e in salute, il modo migliore per dare il benvenuto al nuovo anno. Voto: 7,5

Pesci – Vi state avvicinando al prossimo anno con un pizzico di incertezza, eppure le stelle promettono stabilità e ottimi traguardi economici nel vostro ambito lavorativo. L'oroscopo vi consiglia di scacciare quei pensieri cupi che tendono a farvi vedere tutto nero; è il momento di agire. In ambito sentimentale, invece, state vivendo una fase di profonda indecisione: il dubbio se il partner attuale sia davvero l'anima gemella continua a tormentarvi. Voto: 7,5