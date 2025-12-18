L'oroscopo del fine settimana del 20 e 21 dicembre porta vibrazioni rilassate, energia più morbida e un pizzico di magia pre-natalizia. È il momento ideale per lasciar andare lo stress, dedicarsi agli affetti e vivere due giorni di emozioni autentiche.

Il segno del Capricorno sarà attivo, maturo e affettuoso, godendo di un ottimo equilibrio tra amore e lavoro, mentre il Toro sarà più tranquillo e a suo agio nel proprio lavoro. I nativi Leone daranno maggiore slancio in amore, mentre il segno del Cancro dovrà aprirsi troppo.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: nel weekend che anticipa il Natale, le stelle assumeranno una posizione solamente discreta nei vostri confronti. In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura, attenzione a tenere bada sentiment come la gelosia. In quanto al lavoro potrebbero arrivare idee interessanti per i vostri progetti, e i buoni risultati non si faranno attendere. Voto - 7️⃣

Toro: periodo abbastanza tranquillo in campo professionale per voi nativi del segno. Progetti convincenti vi spingeranno a metterci più energia in quel che fate, con risultati più che dignitosi. In ambito amoroso dialoghi dolci stimoleranno intesa, grazie anche alla Luna in buon aspetto.

Se siete single, non vi dispiacerà avere nuove compagnie intorno a voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: le stelle di questo weekend non saranno del tutto favorevoli. Cercate di costruire un legame più sincero con la persona che amate, facendo un passo indietro e ammettendo le vostre responsabilità. In quanto al lavoro sarete determinati, ma serviranno anche le giuste idee per poter insieme progetti di buona qualità. Voto - 6️⃣

Cancro: la comunicazione in ambito professionale sarà efficace durante questo periodo. Con Marte in trigono sarete attivi e con idee interessanti per sviluppare progetti di successo. In amore la Luna vi spingerà ad approcciarvi alla persona che amate, ciò nonostante sarà meglio non aprirsi troppo per evitare problemi.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali ottime in campo sentimentale. L'intesa con il partner sarà piacevole, e il pianeta Venere in trigono vi darà maggiore slancio amoroso, soprattutto verso i cuori solitari in cerca dell'anima gemella. Nel lavoro la situazione sarà migliore in questo periodo, ma non sarà ancora ideale per voi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che non vi darà molte soddisfazioni in questo periodo. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno del Sagittario, non sempre sarete in grado di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Nel lavoro la determinazione non vi manca grazie a Marte, ma con Mercurio in cattivo aspetto, dovrete essere realisti e riconoscere i vostri limiti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un weekend fatto di luci e ombre per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, non sempre il vostro modo di amare sarà efficace. Nel lavoro la precisione non vi manca, ma attenzione a non consumare troppe energie, considerato Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo del momento gradevole per voi. La Luna stimolerà il vostro rapporto. Se siete single, vi piacerà molto poter stringere nuove conoscenze. In quanto al lavoro alcune collaborazioni potrebbero risultare vantaggiose. Il sostegno di Marte sarà prezioso per fare importanti passi avanti nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: godrete di un'atmosfera leggera e giocosa in questo weekend di dicembre.

La voglia di avventura non vi manca grazie a Venere, e il rapporto con il partner sarà quasi una riscoperta, soprattutto per i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà favorevole. Con una concentrazione solida, porterete avanti obiettivi cruciali. Voto - 8️⃣

Capricorno: weekend di dicembre fatto di maturità, affetto e determinazione. In amore godrete di emozioni profonde grazie alla Luna. La vostra relazione di coppia sarà in perfetto equilibrio. In ambito professionale avrete il giusto intuito nei vostri progetti, prendendo spesso la decisione giusta. Voto - 8️⃣

Acquario: le stelle vi sorridono in questo periodo. Sentirete la magia delle feste, e con il sostegno di Venere, trasmettere buone emozioni verso la persona che amate sarà possibile.

In ambito professionale avere una certa libertà nei vostri progetti vi permetterà di metterci maggiore impegno e raggiungere risultati concreti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna sarà dalla vostra parte in questo fine settimana che anticipa il Natale, ma con Venere in quadratura dal segno del Sagittario, non aspettatevi di vivere un rapporto particolarmente affiatato. Nel lavoro la collaborazione con colleghi più esperti può aiutarvi a gestire con maggiore efficacia le vostre mansioni. Voto - 6️⃣