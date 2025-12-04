L'oroscopo di venerdì 5 dicembre 2025 porta con sé un'energia positiva e stimolante per tutti i segni zodiacali. È il momento ideale per chiudere vecchi capitoli e aprirsi a nuove opportunità, soprattutto in amore e lavoro. La fortuna sorride a chi mantiene un atteggiamento flessibile, mentre la salute invita a ritmi regolari per mantenere l'equilibrio.

La Luna in Gemelli permetterà al segno d'aria di affrontare gli ostacoli a viso aperto, soprattutto quelli sentimentali, mentre Mercurio permetterà ai nati sotto il segno del Cancro di camminare a testa alta e fare del proprio meglio al lavoro.

L'Acquario riuscirà a socializzare meglio e fare nuove conoscenze, mentre l'Ariete sarà in ottima sintonia con il partner.

Previsioni oroscopo venerdì 5 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate in questo periodo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, offrendo una relazione di coppia piacevole e intensa. In quanto al lavoro, anche se lentamente, sarete capaci di fare buoni progressi nei vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali solide in ambito amoroso durante questo venerdì di dicembre. Abbraccerete l'atmosfera natalizia con entusiasmo, condividendo questa voglia d'affetto con la persona che amate.

In quanto al lavoro sarete sulla direzione giusta, ma ci saranno tanti ostacoli da affrontare, e con Mercurio in opposizione non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di affrontare i problemi della vostra vita sentimentale a viso aperto. Nonostante Venere si trovi in opposizione, questo venerdì potrebbe riservarvi qualche piccola soddisfazione tra voi e il partner. Nel lavoro la voglia di fare non manca, ma dovrete ammettere che non sempre potrete esprimere le vostre idee quando non ci sono le condizioni adatte. Voto - 7️⃣

Cancro: affronterete i problemi lavorativi a testa alta secondo l'oroscopo. Le stelle di questo venerdì vi permetteranno di fare buoni progressi nei vostri progetti, con risultati in linea con le aspettative.

In ambito amoroso il vostro modo di amare sarà efficace. Se siete single sarà un buon momento per stringere nuovi legami. Voto - 8️⃣

Leone: cielo del momento che vi vedrà particolarmente attivi dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere in buon aspetto il vostro cuore scalpita, e vorrebbe trovare una storia d'amore che vale la pena vivere. Nel lavoro invece non sarete in splendida forma. Nonostante le energie, faticherete a gestire le vostre mansioni a causa di Mercurio. Non sempre dunque riuscirete a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì difficile in ambito amoroso. Queste stelle vedranno Venere e la Luna contrari, che potrebbero mettervi in crisi con la persona che amate.

In ambito professionale sarete sulla strada giusta grazie a Mercurio che vi darà preziosi consigli. Attenzione però a Marte: non sempre sarete così pieni di energia. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime in ambito amoroso. L'energia e la voglia di amare saranno alle stelle: Il vostro fascino e magnetismo non passeranno inosservati, nemmeno agli occhi della vostra fiamma. In quanto al lavoro soddisfazioni e riconoscimenti anche economici, grazie alla forza di Marte in sestile. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale abbastanza tranquilla in questo periodo secondo l'oroscopo. Godetevi l'atmosfera natalizia così come verrà insieme alla persona che amate, vedrete che riuscirete a trovare il giusto pretesto per esaltare il vostro legame.

Nel lavoro sarete sempre sul pezzo, con idee e ricavi non indifferenti, che vi permetteranno di sognare più in grande. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo venerdì di dicembre non sarà particolarmente appagante in ambito amoroso. Venere sarà favorevole, portando buone emozioni, ma dovrete anche pensare al bene della vostra anima gemella, cosa che la Luna in opposizione v'impedirà di fare. Nel lavoro le stelle vi guidano verso nuovi progetti. Le energie non vi mancano, ma attenzione a non correre troppo. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un venerdì stabile in amore. Con il partner non ci sarà un rapporto magico, ma con il giusto pretesto, potreste trovare l'occasione per aprirvi un po’. In quanto al lavoro le idee non mancheranno: dovrete soltanto saper scremare quelle con il maggior potenziale.

Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata in campo sentimentale secondo l'oroscopo. Le stelle vi permetteranno di amplificare le vostre emozioni nei confronti del partner, e costruire un rapporto sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero esservi molto utili al momento, ma dovrete anche fare la vostra parte per progetti di successo. Voto - 7️⃣

Pesci: vita amorosa ostacolata dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto durante questo venerdì di dicembre. Single oppure no, non sarete sempre dell'umore adatto per costruire un legame affiatato con la persona che amate. Bene il lavoro grazie a Giove e Mercurio in trigono, ma attenzione a Marte che potrebbe togliervi energie. Voto - 6️⃣