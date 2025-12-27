Le feste sono nel pieno del loro splendore e le stelle brillano di un’energia speciale! L’oroscopo di domenica 28 dicembre, accompagna questa giornata tra sorrisi e momenti da condividere, invitandoti a vivere ogni emozione con leggerezza.

La Luna in Ariete permetterà al segno di fuoco di riscoprire la complicità di coppia, anche nei momenti più complicati, mentre il Capricorno cercherà di costruire una relazione trasparente. Il segno del Sagittario si dimostrerà emotivo in amore, mentre il Cancro coglierà l'occasione per ricaricarsi.

Previsioni oroscopo domenica 28 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: ultima domenica dell'anno che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Il clima tra voi e il partner sarà abbastanza sereno, con la possibilità di chiarire possibili malintesi e riscoprire la complicità. Nel lavoro potrebbero affiorare idee interessanti. Prendete nota e provate a trasformarle in successi. Voto - 7️⃣

Toro: dolcezza e stabilità renderanno questa giornata affascinante per voi nativi del segno. La mente è lontana da pensieri negativi, e riuscirete a concentrarvi al meglio verso la persona che amate. Nel lavoro gli impegni non mancheranno, e vi sentirete all'altezza delle situazioni che si presenteranno, pronti a gestire tutto con impegno e professionalità.

Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo del momento più sereno nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Le stelle assumeranno una posizione migliore nei vostri confronti, aiutandovi a vedere in maniera più chiara il vostro rapporto. Nel lavoro potreste prendervi un momento di pausa, e fare un po’ di ordine e chiarezza nei vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Cancro: usate la determinazione e la creatività per fare qualcosa di diverso dal solito con la persona che amate. Il vostro rapporto non sarà così affiatato al momento, ciò nonostante provate a fare qualcosa per cambiare e migliorare. Nel lavoro cogliete l'occasione delle feste per ricaricarvi un po’ e ritrovare le energie e la voglia di fare.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi. Il vostro affetto nei confronti del partner sarà sincero, ma attenzione a non sentirvi troppo al centro dell'attenzione. Nel lavoro sfruttate questa domenica di dicembre per stabilire una direzione chiara da prendere per i vostri progetti, anche in vista del nuovo anno. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica abbastanza tranquilla, dopo un lungo periodo di feste. Sarà una giornata fatta di piccoli gesti tra voi e il partner che scaldano il cuore, grazie anche a Venere in trigono. Nel lavoro osserverete bene la situazione, e cercherete di ragionare bene sulle vostre prossime mosse. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale poco allettante in questo periodo secondo l'oroscopo.

I vostri sentimenti non saranno così potenti, complice la Luna e Venere in cattivo aspetto, che limitano le vostre emozioni. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con moderazione, ma sarete comunque abbastanza costanti in quel che fate. Voto - 6️⃣

Scorpione: in questa domenica di dicembre le stelle saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Armonia e voglia di condividere renderanno questa giornata interessante per voi e il partner. Se siete single trovate il metodo giusto per avvicinarvi alla vostra fiamma. Nel lavoro idee e progetti non mancheranno, ma è anche vero che alcuni possono aspettare. Voto - 8️⃣

Sagittario: in questa giornata di domenica vi dimostrerete più emotivi del solito in campo sentimentale.

Sarete abbastanza dolci nei confronti del partner, mostrando anche un po’ di maturità quando serve grazie alla Luna. In quanto al lavoro le potenzialità non vi mancano, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, sarà necessario costruire una relazione di coppia trasparente in questo periodo. Non mancherà l'entusiasmo e la voglia di amare grazie a Venere, ma attenzione a non esagerare. In quanto al lavoro preferirete non essere troppo pretenziosi in questo periodo, rallentando e godendovi le vostre conquiste. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà un bel cielo sopra di voi dal punto di vista sentimentale.

Dimostrerete la vostra presenza nei confronti del partner, e tutto il vostro amore per vivere un rapporto sincero e affiatato. Nel lavoro un pensiero verso nuove mansioni sarà inevitabile, ma fatelo senza troppo stress. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere in sestile vi sorride in questa giornata di domenica. Originalità, romanticismo e dialogo vi porteranno verso una relazione di coppia più stimolante. In quanto al lavoro qualcosa potrebbe muoversi a vostro favore, ma attenzione a non essere precipitosi per non commettere particolari errori. Voto - 8️⃣