L’aria sa già di feste: luci accese, pensieri che iniziano a diventare buoni propositi e un pizzico di magia nell’aria. L'oroscopo di giovedì 11 dicembre porta vibrazioni morbide, perfette per chiarire, concludere o iniziare qualcosa di bello. Le stelle invitano alla calma, alla gentilezza e a un tocco di brillantezza natalizia.

I nati Scorpione saranno in grado di sostenere un ritmo rapido al lavoro, mentre gesti spontanei miglioreranno l'umore dei nati sotto il segno della Vergine. Aiuti inaspettati permetteranno al Cancro di fare di più al lavoro, mentre i Pesci non saranno sempre così affiatati.

Previsioni oroscopo giovedì 11 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì intrigante per quanto riguarda i sentimenti. Venere scioglie ogni dubbio sulla vostra relazione di coppia, aprendo il vostro cuore a dolci emozioni. Se siete single cercherete di essere più vicini alla vostra fiamma. Nel lavoro sarete abbastanza lucidi nelle decisioni, con buone idee per le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna vi aiuterà a vivere un rapporto più affiatato secondo l'oroscopo. L'atmosfera natalizia potrebbe essere pretesto perfetto per fare qualcosa di speciale con chi amate. In quanto al lavoro serviranno pazienza e costanza per poter risalire la china. Affidatevi a Giove in sestile per riuscire a concludere qualcosa di buono.

Voto - 7️⃣

Gemelli: alcuni progetti in corso da ormai troppo tempo sono finalmente in dirittura d'arrivo. Prendetevi il vostro tempo per gestire il tutto nella maniera più adatta e raggiungere i vostri obiettivi. In amore non sarete così attenti alla vostra relazione. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, sarà necessario un approccio diverso per conquistare la persona che amate. Voto - 6️⃣

Cancro: finalmente riuscirete a prendervi le vostre soddisfazioni in ambito professionale, con qualche aiuto inaspettato e qualche piccola entrata economica extra che male non farà. In amore non sarà necessario leggere troppo fra le righe. Vivete un bel legame già così: impegnatevi dunque affinché sia forte e duraturo.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che brilla in questo periodo natalizio. Flirt vivaci e dialoghi brillanti possono finalmente accendere l'intesa con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro la creatività non sarà il vostro forte, ma l'impegno che ci metterete nelle vostre mansioni non passerà inosservato. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì discreta per voi secondo l'oroscopo. La Luna vi darà una mano in amore, ma con Venere in quadratura non aspettatevi sempre momenti da batticuore. I gesti spontanei però saranno graditi. Sul fronte professionale vi sentirete pronti a lanciarvi in nuove iniziative, sfruttando la bontà di stelle come Mercurio.

Attenzione però a Marte, che potrebbe stancarvi. Voto - 7️⃣

Bilancia: passione viva e forte carisma accenderanno la vostra relazione sentimentale in questo giovedì di dicembre. Single oppure no, in questa giornata saprete come attirare l'attenzione della persona giusta. In ambito professionale una buona gestione dei vostri progetti vi aiuterà a risparmiare tempo e risorse. Voto - 9️⃣

Scorpione: la vostra intuizione in ambito professionale sarà acuta e coglie ciò che gli altri non vedono, merito anche della posizione favorevole del pianeta Mercurio, che vi permette di sostenere un ritmo rapido ed efficace. In ambito amoroso la passione sarà avvolgente, senza però rinunciare a momenti più intimi e maturi, dettati dalla Luna in sestile.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali altalenanti in amore secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, a volte potreste dire o fare qualcosa di spiacevole nei confronti del partner. In ambito professionale sarete abbastanza attivi, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. L'atmosfera con il partner sarà armoniosa grazie alla Luna, soprattutto per voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee avranno un buon potenziale, che se gestite bene, potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale gradevole in questo periodo.

Godrete di un certo benessere nella vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro attenzione a non correre troppi rischi. Con Mercurio in quadratura, potrebbero presentarsi fastidiosi imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, faticherete molto a essere affiatati con la persona che amate. Se ci sono delle questioni in sospeso, parlarne sarà di grande aiuto. In ambito professionale Mercurio vi propone idee interessanti, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe stancarvi un po’. Voto - 6️⃣