L'oroscopo di giovedì 4 dicembre porta energie particolari per tutti i segni zodiacali. È un giorno ideale per riflettere su relazioni, affrontare sfide lavorative con calma e cogliere le opportunità che la fortuna riserva, il tutto con un clima leggero e festoso che anticipa il periodo natalizio.

Il segno dell'Ariete mostrerà grinta e determinazione nei propri progetti professionali, mentre i Gemelli saranno più permissivi in amore. L'umore dei nati sotto il segno dei Pesci potrebbe non essere il massimo, mentre le relazioni di amicizia e le collaborazioni sono favorite per l'Acquario.

Previsioni oroscopo giovedì 4 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: sarete nel pieno dello sviluppo dei vostri progetti professionali, e la vostra grinta, fermezza e determinazione saranno fondamentali in questo periodo. Sfruttate tutta la forza di Marte per farvi strada verso il successo. In amore la Luna e Venere vi sorrideranno, concedendovi momenti di grande intesa con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile in questo periodo. Sarà un bel momento per trovare qualcosa di piacevole da fare con la persona che amate, fortificando il vostro legame, approfittando di questo periodo prenatalizio. In ambito lavorativo dovrete impegnarvi di più affinché possiate gestire bene le vostre mansioni e raggiungere risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna di passaggio nel vostro segno zodiacale, sarete più permissivi in ambito sentimentale durante questo giovedì di dicembre. Non ci saranno momenti d'intesa, ma potrete comunque provare a fare qualche passo avanti verso un rapporto migliore. Nel lavoro sarete un po’ in ritardo con i vostri progetti. Sarà necessario accelerare il passo per evitare problemi. Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio in Scorpione e Marte in Sagittario si stanno adoperando per fornirvi le risposte e le energie che desiderate. Nel lavoro state dimostrando impegno e costanza in quel che fate, ma in amore ci saranno dei dubbi da chiarire sul vostro cuore, soprattutto per voi single. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di giovedì favorevole dal punto di vista sentimentale.

Con la Luna e Venere a favore, non mancheranno momenti di dolcezza e comprensione tra voi e la persona che amate. Se siete single, dovrete cogliere l'occasione per mostrare i vostri sentimenti. In quanto al lavoro vi sembra che alcuni progetti non prendono il volo, ma l'impegno che ci state mettendo è innegabile. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale complicata in questa prima parte di dicembre. Le stelle non saranno vostre amiche, e il rapporto con il partner non sarà sempre affiatato. Se siete single, prendetevi un po’ di tempo in più solo per voi stessi. In quanto al lavoro le idee non mancheranno, ma con Marte in quadratura, potreste non avere il tempo o le energie per applicarle. Voto - 6️⃣

Bilancia: una giornata che si rivelerà interessante e piacevole da scoprire per voi secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, permettendovi di scoprire il piacere di stare insieme alle persone per voi più importanti. In quanto al lavoro sarete attivi e determinati, pronti a fare valere le vostre idee. Una collaborazione importante potrebbe portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Scorpione: cielo che si preannuncia decisamente stabile. Le stelle assumeranno una buona posizione nei vostri confronti, concedendovi momenti di tranquillità e intesa con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete concentrati e impegnati sulle vostre mansioni, dimostrando di avere le capacità anche di poter ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in opposizione vi costringerà a rallentare in amore durante questa giornata di giovedì.

Soprattutto voi single, dovrete essere cauti verso nuovi amori, per non causare incomprensioni che possono rovinare tutto. In quanto al lavoro Marte vi spinge a dare il meglio, ma non dovrete avere troppa fretta di realizzare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: la giornata si rivelerà abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti. Con il partner vi sentirete abbastanza bene, pronti a vivere ogni momento insieme con intesa e passione. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, utili per fare buoni passi avanti nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: le amicizie saranno favorite in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna vi aiuterà a essere sinceri e disponibili con gli altri, che apprezzeranno molto questo vostro atteggiamento.

Nel lavoro attenzione a non correre troppi rischi per il momento. Con Mercurio in quadratura, non sempre avrete la certezza dei risultati che potrete raggiungere. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali complicate in ambito amoroso durante questo giovedì di dicembre. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il vostro modo di amare potrebbe non essere sempre così efficace. In quanto al lavoro Mercurio porterà buone idee, ma non dovrete avere troppa fretta di svilupparle, considerato Marte in quadratura. Voto - 6️⃣