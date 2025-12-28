L’oroscopo di lunedì 29 dicembre, arriva in un momento speciale dell’anno: le feste natalizie non sono ancora finite e l’energia è quella dei bilanci e dei nuovi desideri.

Il segno del Toro respirerà un'atmosfera calda e conviviale in ambito amoroso, invece l'Ariete dovrà essere pronto a risolvere ogni ostacolo con il partner. I nativi Leone dovranno trovare il giusto equilibrio nella loro vita sentimentale, mentre i Pesci avranno tante energie da spendere.

Previsioni oroscopo lunedì 29 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: la Luna sarà con voi ancora per qualche ora all'inizio di questa settimana, se avete qualcosa da chiarire con la persona che amate, questo sarà il momento migliore per farlo.

Sul fronte professionale le feste vi obbligano a rallentare un po’. Poco male: avrete più tempo per riflettere sulle vostre prossime mosse. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo arriverà nel vostro segno zodiacale durante questo lunedì di dicembre. Single oppure no, godrete di un'atmosfera calda e convivale tra le persone che amate, grazie anche a Venere in trigono, soprattutto voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro una buona idea può arrivare anche in questo periodo, e darvi il potenziale che serve per raggiungere il successo. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno. Con il giusto atteggiamento, potreste riuscire a rafforzare il legame con la persona che amate: basteranno anche dei piccoli gesti per stare bene insieme.

In quanto al lavoro non ci sarà alcun motivo di spingere su alcune mansioni in questo momento. Prendetevi il vostro tempo. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna verrà in vostro soccorso durante questa giornata di lunedì. Il rapporto con il partner continua a non brillare particolarmente a causa di Venere opposta, ciò nonostante l'astro argenteo vi aiuterà a capire cosa potete fare per migliorare. Nel lavoro meglio rimandare alcune decisioni importanti per il momento se ne avete la possibilità. Voto - 6️⃣

Leone: cielo del momento che vedrà la Luna in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. A volte non godrete di una perfetta intesa con il partner. Aprirsi al dialogo potrebbe esservi d'aiuto. Nel lavoro è il momento di riflettere, non di agire.

Pensate bene alle vostre prossime mosse quindi. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Emozioni profonde e un po’ di nostalgia caratterizzeranno queste feste, soprattutto per chi le passerà in famiglia. In quanto al lavoro le potenzialità non vi mancano, ma attenzione a non essere precipitosi. Riflettete bene prima di buttarvi su un nuovo progetto. Voto - 8️⃣

Bilancia: attenzione a non sentirvi troppo al centro dell'attenzione in questo periodo. Queste stelle non vi daranno tante occasioni romantiche, anzi. Potrebbe esserci qualche piccola discussione da gestire. In quanto al lavoro essere organizzati nelle vostre mansioni vi renderà più sicuri di voi e delle vostre potenzialità.

Voto - 6️⃣

Scorpione: le emozioni tra voi e il partner non mancheranno in questa giornata di lunedì, ma con la Luna in opposizione dal segno del Toro, cercate di non essere troppo esigenti, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro audacia e lucidità saranno di grande aiuto per gestire al meglio le vostre mansioni. L'energia di Marte in sestile farà il resto. Voto - 8️⃣

Sagittario: il vostro spirito libero vi guiderà verso una giornata di festeggiamenti, considerato anche il periodo. Le stelle saranno favorevoli nei vostri confronti, concedendovi piacevoli momenti da vivere in famiglia o con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro la vostra mente sarà già rivolta verso nuovi obiettivi.

Attenzione soltanto a non avere troppa fretta. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di lunedì eccellente in campo sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, concedendovi momenti di pura intesa con la persona che amate. Se siete single il vostro affetto e fascino non passerà inosservato. Sul fronte professionale impegno e costanza verranno presto ripagati. Voto - 9️⃣

Acquario: vita sentimentale stabile ma senza particolari eccessi in questo periodo per voi nativi del segno. Attenzione in particolare alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione. In ambito professionale avrete bisogno di agire con maggiore libertà per poter esprimere tutto il vostro potenziale e centrare i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Pesci: dolcezza e romanticismo non mancheranno in questo periodo secondo l'oroscopo. Il partner infonde sicurezza in voi, con la possibilità di vivere momenti di piacevole intesa. Nel lavoro Marte vi darà tante energie da spendere, ma serviranno anche idee valide per poter mettere insieme progetti di successo. Voto - 8️⃣