L'oroscopo di lunedì 8 dicembre porta con sé un’atmosfera scintillante: le luci di Natale iniziano a scaldare l’umore e il clima festivo influisce su emozioni, relazioni e progetti.

Coraggio e dolcezza permetteranno ai nativi del Leone di fare un passo avanti in amore, mentre l'Ariete mostrerà maggiore tenerezza. I Gemelli potranno ottenere di più se mostreranno sincerità con il partner, invece, i Pesci avranno bisogno di chiarire alcuni aspetti della relazione.

Previsioni oroscopo lunedì 8 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: in questo lunedì di dicembre vi sentirete bene insieme alla persona che amate.

Sentirete un'energia viva, che alimenterà la vostra storia d'amore. Affidatevi alla Luna e Venere per crearvi la vostra vita sentimentale, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: in questa giornata di festa le stelle non saranno del tutto favorevoli. Avrete bisogno di dare una svolta al vostro rapporto, ora più che mai in questo periodo natalizio. Se siete single non siate troppo permalosi o nervosi se non avete ancora trovato la persona giusta. Voto - 6️⃣

Gemelli: la sfera sentimentale potrebbe darvi maggiori soddisfazioni se dimostrerete maggiore sincerità nei confronti del partner. Anche se Venere sarà contraria, con la Luna in buon aspetto potreste provare a vivere un rapporto diverso.

Voto - 7️⃣

Cancro: sentirete come rinnovato il vostro rapporto con il partner. Godrete di una migliore complicità insieme, e con Giove in buon aspetto, non mancheranno piccoli segnali positivi al momento giusto. Voto - 8️⃣

Leone: questo lunedì di festa sarà perfetto per concentrarsi sulle persone a voi care. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi aiuteranno a pensare soprattutto alla vostra anima gemella, godendo di un rapporto unico. Se siete single coraggio e dolcezza vi aiuteranno a conquistare la vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Vergine: avrete tanti altri pensieri per la testa in questo periodo, e non avrete molto per i sentimenti. In questa giornata però, provate a fare un'eccezione, nel tentativo di godere di un'intesa migliore con la persona che amate.

Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di lunedì che vi vedrà più attivi dal punto di vista sentimentale. La Luna tornerà ad agire a vostro favore. Sarete capaci di vivere il vostro rapporto con maggiore razionalità, oltre che sentimento, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: la complicità con chi amate non sarà il massimo in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna potrebbe rendervi un po’ impulsivi: attenzione a non causare discussioni per questioni da poco. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un lunedì eccezionale in campo amoroso secondo l'oroscopo. Conversazioni brillanti riaccenderanno la magia del vostro rapporto, creando momenti di pura intesa e passione. Se siete single trovate il giusto pretesto per trascorrere un po’ di tempo in più con la vostra fiamma.

Voto - 9️⃣

Capricorno: vita amorosa in rialzo ora che la Luna non vi darà problemi. Godetevi questa giornata di festa, cercando di rimanere lontani dai problemi. Se siete single sentirete buone vibrazioni in certi contatti. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali altalenanti in ambito sentimentale. Il vostro cuore sarà un po’ troppo sensibile, e con la Luna in cattivo aspetto, faticherete un po’ a entrare nella giusta sintonia con la vostra anima gemella. Voto - 6️⃣

Pesci: avrete bisogno di chiarire alcune cose importanti della vostra relazione di coppia. Queste stelle non vi saranno amiche: servirà un atteggiamento adeguato per potervi aprire al dialogo e risolvere ciò che non funziona nel vostro rapporto. Voto - 6️⃣