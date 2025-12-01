Dicembre è appena iniziato e porta con sé quell’atmosfera brillante fatta di luci, voglia di novità e piccoli entusiasmi quotidiani. Le stelle ci accompagnano con un’energia più morbida, ideale per sistemare ciò che è rimasto in sospeso e aprire la porta alle sorprese di fine anno.

Nell'oroscopo di martedì 2 dicembre, la Luna si trasferirà nel segno del Toro, permettendo al segno di terra di esprimersi con maggiore sincerità, soprattutto in amore, mentre Mercurio aggiungerà lucidità ai nativi Cancro, soprattutto al lavoro. Lo Scorpione attraversa una fase sottotono in amore e potrebbe sentirsi meno coinvolto del solito.

I Gemelli non dovranno essere troppo permalosi, mentre i Pesci saranno un po’ più sinceri in amore.

Previsioni oroscopo martedì 2 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: Venere in trigono dal segno del Sagittario aggiunge bontà nella vostra vita sentimentale in questo periodo. Se ci sono stati malintesi, sarà possibile risolverli, ma con la dovuta cautela. Nel lavoro provate a bilanciare intuizione e razionalità nelle vostre attività. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi renderà più aperti e spontanei nei confronti del partner. Il dialogo si farà più intenso, concedendovi momenti d'intesa migliori con la persona che amate. Sul fronte professionale potrete raggiungere buoni risultati dai vostri progetti, ma dovrete farlo con la giusta calma e logica.

Voto - 7️⃣

Gemelli: questa giornata di martedì non vi darà grandissime soddisfazioni in campo amoroso. Venere in opposizione apre a possibili incomprensioni da gestire. Non sempre il vostro atteggiamento, a tratti permaloso, sarà apprezzato. Nel lavoro gli impegni non mancheranno, ma affrontateli con calma. Voto - 6️⃣

Cancro: le stelle assumeranno una posizione migliore nei vostri confronti in questo periodo. Riuscirete a rafforzare il legame con la persona che amate, grazie anche a un atteggiamento leggero, ma sincero. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, ma dovrete anche avere la giusta pazienza. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna che arriva nel segno del Toro, questo martedì di dicembre potrebbe non convincervi appieno.

Nei momenti più difficili della giornata, rifugiatevi in voi stessi: riflettendo con calma, riuscirete a fare chiarezza dentro di voi. Per quanto riguarda il lavoro, la determinazione non vi manca, ma serviranno anche risultati più concreti per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: il cielo del momento è segnato dal contrasto tra Luna e Venere. La Luna vi aiuterà a riflettere, ma non sempre sarà possibile far trasparire buoni sentimenti tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sarà favorevole, e con un po’ di spirito di sacrificio, sarete capaci di mettere insieme risultati niente male. Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete una buona predisposizione alla collaborazione secondo l'oroscopo.

Farete buoni passi avanti nei vostri progetti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Nel lavoro fascino e magnetismo non vi mancheranno. Single oppure no, sarà più semplice per voi attrarre attenzioni positive, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali sottotono in questa giornata di martedì. La Luna si troverà in opposizione: potreste avere delle discussioni con una persona cara. Che abbiate ragione o torto, attenzione a non esagerare. In ambito lavorativo, piccole decisioni ponderate possono aiutare alcuni progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: saprete come catturare l'interesse della persona che amate in questo periodo, sfruttando tutta la bontà di stelle amiche come Venere.

Sul fronte professionale vi sentirete fiduciosi delle vostre capacità. Se avete buone idee in mente, questo potrebbe essere il momento giusto per svilupparle. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita amorosa migliore in questo martedì di dicembre. La Luna si sposterà in una posizione più interessante per voi, aggiungendo un tocco di carattere e maturità alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, una buona strategia può essere utile e con il favore di Mercurio, saprete dove andare a mettere le mani sulle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di martedì in lieve calo in ambito amoroso. Anche se Venere sarà favorevole, la Luna assumerà una posizione contraria. Potrebbe esserci qualche piccola cosa da sistemare nel vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 6️⃣

Pesci: la sincerità in questo periodo sarà particolarmente apprezzata, soprattutto dalla vostra anima gemella. Nonostante Venere sia contraria, con la Luna a favore potreste riuscire a chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto. Nel lavoro un approccio diverso sarà molto utile per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣