L’atmosfera di metà dicembre porta con sé energia, sogni e magia natalizia: il cielo di questa giornata favorisce chiarimenti, piccoli slanci di coraggio e nuove intuizioni. L'oroscopo di mercoledì 17 dicembre annuncia una maggior tenerezza nel Cancro, più incline a nuove esperienze, mentre il Leone dovrà voltare pagina nella propria vita e andare avanti. L'Ariete sarà creativo, ma un po’ pigro, mentre Scorpione sarà in grado di sostenere un dialogo più fluido.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: il vostro segno sarà pervaso da buone sensazioni durante la giornata.

Con il partner ci sarà stabilità e voglia di fare, ma attenzione a non volere tutto e subito. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere capaci di mettere in pratica le vostre idee più brillanti. Mercurio porterà creatività, ma attenzione a Marte che potrebbe rendervi pigri. Voto - 8️⃣

Toro: la posizione favorevole di Marte vi permetterà di reagire bene agli ostacoli durante la giornata. Soprattutto nel lavoro, organizzazione e determinazione saranno di grande aiuto, in particolare per voi nati nella seconda decade. In amore attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe spingervi a essere un po’ troppo impulsivi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali non all'altezza della situazione per voi nativi del segno.

Queste stelle vi rallenteranno in amore: potreste sentirvi disorientati, incerti su come muovervi all'interno del vostro rapporto. Qualche difficoltà anche nel lavoro, soprattutto se avete iniziato da poco nuovi progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna porta tenerezza nella vostra vita sentimentale. Soprattutto voi single, sarete inclini a nuove esperienze, che possano cambiare in meglio la vostra vita. In ambito lavorativo è arrivato il momento di dare inizio a nuovi progetti, e gestirli con il vostro solito entusiasmo. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale viva in questo periodo, ma non per questo esente da problemi. Single oppure no, dovrete voltare pagina nella vostra vita, e lasciare chi non ha più tempo per voi.

Sul fronte professionale ragionate su nuove iniziative, e fate in modo che possano portarvi tante soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di mercoledì che vedrà la Luna dalla vostra parte. Sarete più razionali nei confronti del partner, ma non aspettatevi spesso momenti di grande intesa. In quanto al lavoro le energie non mancheranno grazie a Marte, ma senza la giusta organizzazione, non sarà facile mettere a punto progetti validi e ben studiati. Voto - 7️⃣

Bilancia: in questa giornata le emozioni saranno al centro grazie a Venere. Le feste sono ormai dietro l'angolo, e questo sarà il momento ideale per fare qualcosa di speciale per la vostra anima gemella. Sul fronte professionale le energie saranno un po’ in calo, ma con il sostegno di Mercurio, saprete dove andare a mettere le mani sui vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro segno vi permetterà di sostenere un dialogo più fluido ed efficace. Anche se a volte le emozioni non saranno così brillanti, avrete modo di godere di un legame sincero e autentico, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro sarete sulla strada giusta per costruire progetti di spessore e fare quello step in più che tanto state aspettando. Voto - 8️⃣

Sagittario: il cielo del momento vi darà tante soddisfazioni. Flirt vivaci e conversazioni intriganti spingeranno soprattutto voi single a dare il meglio per una nuova persona. Sul fronte professionale tutto sta andando secondo i piani, con risultati che vi stimoleranno ad andare avanti con grande entusiasmo.

Voto - 9️⃣

Capricorno: vi sentirete piuttosto determinati in questo periodo. La Luna aggiungerà un'intesa più profonda tra voi e il partner, aprendo a momenti più intimi e romantici. Sul fronte professionale Marte vi rende attivi e determinati, ma in certi casi sarà necessaria prudenza per poter gestire le vostre mansioni nella maniera corretta. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in Scorpione rallenta i sentimenti nei confronti del partner, ciò nonostante cercherete comunque di vivere un rapporto stabile, e fare del vostro meglio affinché questa piccola incomprensione passi veloce. In campo professionale farete valere le vostre idee, che in questa giornata potrebbero trovare il loro spazio. Voto - 7️⃣

Pesci: le stelle di questo mercoledì saranno tutto sommato discrete in ambito amoroso.

Sentirete l'esigenza di chiarimenti tra voi e il partner, ma attenzione a non mettervi troppo al centro dell'attenzione. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà a reagire agli ostacoli. Anche se non sempre sarete al top, cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣